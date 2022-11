¿Son necesarias las bibliotecas? cómo responder a la gente que no entiende de bibliotecas

Kagan, Oleg. «How to Respond to People Who Don’t Get Libraries». EveryLibrary (blog), 14 de noviembre de 2022. https://medium.com/everylibrary/faqs-for-library-lovers-snappy-answers-for-grumpy-uncles-and-other-haters-4d29da983a7.

La gente malinterpreta o desconoce cual es la labor de las bibliotecas. La mayoría no lo hace deliberadamente; no han pensado mucho en la institución. A veces basta con una rápida conversación para que recapaciten.

Sin embargo, hay quienes son deliberadamente malos con las bibliotecas. Los motivos varían: algunos tuvieron una experiencia horrible en la biblioteca cuando eran niños, otros se sienten intimidados por cualquier cosa intelectual, y otros… bueno, algunos son simplemente imbéciles.

¿Por qué? Porque los bibliotecarios, como grupo, no somos personas que busquen la confrontación hostil. Los bibliotecarios ayudamos a las personas. Escuchamos a diario las necesidades y aspiraciones del público y hacemos todo lo posible por ayudarles. Por eso, cuando algún desconocido o familiar minimiza sarcásticamente el trabajo de un bibliotecario por despecho, no quiero que ese bibliotecario o sus partidarios se queden con la boca abierta y sin respuesta. Quiero que todos los bibliotecarios y los amantes de las bibliotecas sean capaces de defenderlas con valentía y vigor.

Cuando te sientas a la mesa y tu tío, un poco borracho, empieza a hablar de bibliotecas y de Biblioteconomía, no le vas a convencer de nada. Por muchas estadísticas y ejemplos que le des, sus opiniones están casi fosilizadas. No te preocupes por él. No merece la pena.

Tu objetivo es enseñar al resto de la mesa sobre la importancia y el valor que tienen las bibliotecas y los bibliotecarios. Dile simplemente «bendito sea tu corazón» y trata de que tu audiencia quede informada. Una forma de evitar que te despistes con sus ataques es tener en mente algunos temas de conversación de antemano. Para ello, he aquí algunas de las preguntas más comunes sobre las bibliotecas y algunas respuestas oportunas:

«¿La gente ya no va a las bibliotecas?»

Me encanta esta pregunta. La respondo en casi todos los artículos que escribo. Esta es la respuesta: «¿Estás de broma? Según las últimas estadísticas, las bibliotecas de Estados Unidos fueron visitadas 1.400 millones de veces al año». A veces cuando dices esto te dicen, pero Internet está cambiando las cosas. No te preocupes, comparte esto: Las visitas a las bibliotecas han aumentado mucho en las dos últimas décadas. Si, por el contrario, el argumento es:

«Sí, ¿pero los que acuden a las bibliotecas son todos indigentes?».

Todo tipo de personas acuden a la biblioteca por diferentes motivos; las familias jóvenes vienen para entusiasmar a sus hijos con la lectura y ayudarles a desarrollar la motricidad fina, los adultos acuden para recibir clases de informática e interactuar socialmente, y personas de todas las edades acuden para desarrollar habilidades laborales y buscar trabajo. Todos, incluidas las personas sin hogar, simplemente deben de cumplir el mismo código de conducta y tienen los mismos derechos al servicio de la biblioteca.

«¡La última vez que estuve en la biblioteca, lo único que vi hacer a la gente fue navegar por Facebook y mirar porno!»

Es una pena. Durante las 40 horas semanales que paso en la biblioteca, veo a gente buscando trabajo, buscando información para hacer las tareas de la escuela, escribiendo novelas, comunicándose con familiares lejanos (¡a veces en Facebook!), y muchas más actividades perfectamente legales. no es normal que las personas se pongan a ver porno en público, pero no es ilegal, y la mayoría de las bibliotecas apoyan el libre acceso a la información. Empezar a censurar la información es tema delicado en el que no debemos entrar las bibliotecas.

«Las bibliotecas son sólo para [niños], [ancianos], [pobres]».

Las bibliotecas son estupendas para los niños, pero a nuestra serie de conciertos gratuitos de música clásica acuden muchos adultos; el último concierto tuvo una audiencia de 40 personas de todas las edades. A muchas personas que no son niños también les gustan nuestros programas de aprendizaje de idiomas en línea. Algunas personas pagan cientos de dólares por Rosetta Stone porque no saben que pueden obtener Mango Languages en las bibliotecas de forma gratuita. Cuando lo descubren, ¡están encantados!

«Eso está muy bien, pero ¿no resolverá Internet todos esos problemas? Pronto la gente no necesitará bibliotecas».

Internet es genial. Siempre enseñamos a la gente a utilizarlo. Lo creas o no, la persona promedio es poco hábil con las búsquedas en línea. Por eso las noticias falsas son tan populares. Los bibliotecarios enseñan a personas de todas las edades a encontrar información creíble y adaptada a sus necesidades. Google no puede distinguir entre un niño de 10 años que hace los deberes de ciencias y una persona de 65 que busca información médica; los bibliotecarios sí.

«Los libros ya están en formato digital. Y de todas formas ya nadie lee».

Sabes que las bibliotecas llevan ofreciendo libros electrónicos desde hace al menos 15 años, ¿verdad? Los lectores, y hay muchos, llevan tiempo utilizando las bibliotecas para tomar prestados materiales digitales a precios monumentales. Así que creo que si los libros físicos desaparecen, que no lo harán en mucho tiempo, las bibliotecas lo harán bien. Y en lo que respecta a la lectura, los estudios muestran que los índices de lectura entre todas las edades han fluctuado desde los años 60; aunque los índices bajaron en los 90 y a principios de los 2000, ¡han vuelto a subir en los últimos diez años! A la gente le gusta leer.

«Hablando de lectura, ¡me encantaría un trabajo en el que pudiera sentarme a leer todo el día!»

A mí también. Pero los bibliotecarios estamos demasiado ocupados… [Elige una, o inventa la tuya propia a) planificar programas para que los niños se entusiasmen con la ciencia, b) enseñar a los adultos a evitar las estafas en Internet, c) encontrar la historia adecuada para que un niño al que no le gusta leer se entusiasme con los libros, d) ayudar a los estudiantes a superar sus programas de doctorado.

«De todos modos, ¿por qué se necesita un máster para ser bibliotecario?»

Por la misma razón que los ejecutivos de las grandes empresas necesitan un MBA, los arquitectos un máster en arquitectura y los médicos un doctorado. Hay conocimientos especializados que se requieren para organizar y navegar por la información. La escuela de biblioteconomía enseña a los estudiantes a entender el comportamiento de búsqueda de información de las personas, cómo elegir el sistema de recuperación de información adecuado, cuál es la mejor manera de estructurar las búsquedas dentro de ese sistema y qué esquema de metadatos hay que utilizar al catalogar libros y otros objetos. También se aprende sobre la entrevista de referencia…

«¿Qué dificultad puede tener leer libros a los niños?»

La parte de la lectura es fácil si no eres tímido. Lo difícil es seleccionar los libros adecuados para cada grupo, encontrar rimas y canciones apropiadas para la edad, mantener los temas interesantes y mantener el entusiasmo varias veces a la semana durante meses. Porque los niños y los padres saben que si finges, no es creible. Además, te das cuenta de que es un programa diferente para bebés, niños pequeños, preescolares y niños en edad escolar, ¿verdad? La mayoría de los padres no entienden el desarrollo de la alfabetización temprana. Los bibliotecarios sí, y por eso la hora del cuento es tanto para los padres como para los niños.

«¿Pero no es un trabajo sin complicaciones ni responsabilidades?»

La biblioteca es tranquila y pacífica… antes de abrir y después de cerrar. Entre medias, es como la mayoría de los trabajos de atención al cliente, salvo que ayudamos a la gente con problemas complicados, complejos y a veces cargados de emociones. Además, la gente frustrada y enfadada acude a las bibliotecas y se desquita con el personal de las mismas. La mayoría de los bibliotecarios han recibido insultos, gritos, proposiciones y mucho más. A pesar de ello, hacemos todo lo posible por ayudar a la gente y, a veces, conseguimos cambiar su día. Es una gran sensación.

«¿Hay que ir a la universidad para aprender a colocar libros?»

En realidad, para colocar libros en una biblioteca no hace falta un máster. Los paraprofesionales o el personal de apoyo suelen hacerlo. Es como cuando vas a la consulta de un médico: ni las personas de la recepción ni las que te pesan, te toman la tensión o te sacan sangre son médicos. Una biblioteca la dirigen muchas personas con diferentes habilidades, y sólo algunas son bibliotecarios.

«¿Por qué con mis impuestos estoy pagando un servicio que no uso?«

Usted no conduce por cada kilómetro de carretera o cada puente. ¿Deberían tus impuestos servir sólo para arreglar las carreteras o los puentes que utilizas? Los impuestos no funcionan así. Si lo hicieran, las escuelas cerrarían porque la gente sin hijos se negaría a financiar la educación, y los departamentos de policía y de bomberos se disolverían, ya que la mayoría de la gente rara vez llama personalmente a los servicios de policía o de bomberos. Algunos se negarían a financiar el ejército. Los impuestos sirven para el bien común, y las bibliotecas proporcionan beneficios sociales y económicos, incluso para las personas que no las utilizan. Las bibliotecas son una inversión inteligente.

«No puedo creer que se deshagan de los libros; ¿por qué haacen eso?»

Las bibliotecas públicas equilibran el espacio (a menudo muy limitado) y las necesidades de la comunidad para mantener su colección. Solemos retirar los libros en mal estado para mantener una colección viva y valiosa para el público en general. Los libros que ya no son actuales o que no se han utilizado en mucho tiempo dejan paso a los nuevos títulos que se demandan. Piénselo así: ¿hasta qué punto es útil un manual de inversión en bolsa de los años 60, una guía de viajes para un viaje a la Unión Soviética o un libro raído sobre una dieta de moda de hace 20 años? Aunque algunos libros pueden tener valor histórico, conservar esos libros es el trabajo de las bibliotecas. La mayoría de los usuarios de las bibliotecas no usan habitualmente los libros de instrucciones sobre la programación de un ordenador central de los años 70.

¿Por qué las bibliotecas no funcionan con voluntarios?

Pueden hacerlo si se consigue encontrar suficientes personas competentes, puntuales y constantes para registrar la entrada y salida de artículos, archivar correctamente, proporcionar servicios de referencia y recomendación de libros (y no sólo del género que uno lee), comprar y procesar materiales, organizar eventos para niños, adolescentes y adultos, llevar la contabilidad y el presupuesto, programar a los trabajadores y supervisar el mantenimiento del edificio. ¿Alguien pensaba que en las bibliotecas sólo había bibliotecarios? Que se lo digan a los estantes, a los empleados de circulación, a los conserjes, a los trabajadores de mantenimiento, a los profesionales de recursos humanos, a los contables, etc. Aunque no es imposible, es una tarea bastante ardua contratar a voluntarios para que dirijan una biblioteca que funcione a pleno rendimiento, equivalente a la que cuenta con personal profesional.

«¿Eres bibliotecario? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad?»

Soy bibliotecario, amigo; me paso el día ayudando a la gente. y tu ¿A qué te dedicas?

Ahí tienes, 15 preguntas a las que los bibliotecarios y los amantes de las bibliotecas se enfrentan a menudo cuando interactúan con los detractores. Te sugiero que adaptes estas respuestas a tu situación; incluye ejemplos que se apliquen a tu contexto o biblioteca. Contar historias sobre el impacto que las bibliotecas tienen en las personas a las que se ha ayudado es una forma estupenda de demostrar el valor positivo que los bibliotecarios realizan en la vida de las personas. Y si la conversación empieza a ser demasiado acalorada, levanta las manos en señal de protesta y di con la mejor voz de Robert Deniro: «¿Qué es esto, un interrogatorio? Déjame cenar en paz».