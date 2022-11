Entrevista cultural bibliotecaria a Lutgardo Jiménez

.

Lutgardo Jiménez Martínez es animador socio cultural, y autor del magnífico libro «Una biblioteca pública y social: el Parque de María Luisa y la Plaza de España de Sevilla, 1929-2022». La obra realiza un recorrido pormenorizado por la historia de este enclave sevillano y analiza su función como biblioteca al aire libre. El libro ha sido editado por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, que precisamente organiza el 11 y 12 de noviembre las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Dos Hermanas. Lutgardo un colega entrañable ha accedido a someterse a nuestra entrevista, lo cual le agradecemos enormemente

1.- ¿Sí sólo te pudieras llevar un libro a una isla desierta?

Me llevaría “El Principito”. El Principito representa el niño que todos llevamos dentro y los sentimientos de amor, esperanza e inocencia que alimentan nuestra vida. Su forma de ver el mundo motiva al piloto a escribir el relato para reencontrarse con el niño

que alguna vez fue. En una isla desierta me haría falta echar a andar mi imaginación y para recordarme que la felicidad existe en la simpleza, tal como cuando éramos niños. Muchas de las cosas que tengo y dispongo en el mundo en el que vivo no son necesarias ni imprescindibles.



2.- ¿Qué libros leíste en el confinamiento?



Entre ellos: “Si no te gusta leer, no es culpa tuya ¿Leer o no leer? Ese es mi problema.”, de Jimmy Liao. “La Historia de la Exposición Iberoamericana de 1929”, de Eduardo Rodríguez Bernal. “Parque Centenario. Exposición (1914-2014)”, de Amparo Graciani García y Juan Lucas Chaves Maza. “El duque de Montpensier. La ambición de reinar.”, de Carlos Ros. “Bécquer. Vida y obra.”, de Juan Estruch Tobella.

Y muchos pdfs, tesis doctorales, artículos y blogs relacionados con la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla, la botánica y arquitectura del Parque de María Luisa y la Plaza de España de Sevilla.



3.- ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y siempre se ha resistido?



“Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. Lo he empezado varias veces y nunca lo he terminado. Lo comencé a leer muy joven y me perdía en su relato.

4.- ¿Qué cantas bajo la ducha?

Cualquier tipo de música pero con ritmo que ponen en la radio y que tengo conectada en el baño.

5.- ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?



Un disco recopilatorio de ABBA en 1982 “The Singles: The First Ten Years”, comprado en el Corte Inglés.

6.- ¿Qué disco regalarías o recomendarías siempre?

El disco “Mil batallas” de Malú (2021).



7.- ¿Hay alguna música que te resulte insoportable?



El Reggaeton.



8.- ¿Tu película de cabecera es?



“Los Intocables de Eliot Nest”, de 1987, dirigida por Brian De Palma y “Campeones”, de 2018, de Javier Fesser.

9.- ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

Me gustaría reencarnarme en el autor e ilustrador Jimmy Liao.

10.- Tu poeta de cabecera:

Tengo dos: Gustavo Adolfo Bécquer y Juan Ramón Jiménez,

11.- ¿Tienes un verso favorito?

“Poesía eres tú”, de G.A. Bécquer.

Y una estrofa, Rima LXXVII de G.A.Bécquer:



“Dices que tienes corazón, y solo

lo dices porque sientes sus latidos;

eso no es corazón… es una máquina

que al compás que se mueve hace ruido.”



12.- La obra de arte que más te fascina.

El monumento a Gustavo Adolfo Bécquer del Parque de María Luisa.