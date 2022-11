¿Por qué no compartimos los datos y el código? barreras y beneficios percibidos en las prácticas de archivo público

Gomes, Dylan G. E., Patrice Pottier, Robert Crystal-Ornelas, Emma J. Hudgins, Vivienne Foroughirad, Luna L. Sánchez-Reyes, Rachel Turba, et al. «Why don’t we share data and code? Perceived barriers and benefits to public archiving practices». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 289, n.o 1987 (30 de noviembre de 2022): 20221113. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1113.

La comunidad científica reconoce cada vez más el valor de las prácticas de investigación abiertas, reproducibles y transparentes para la ciencia y la sociedad en general. A pesar de este reconocimiento, muchos investigadores no comparten sus datos y códigos públicamente. Este patrón puede surgir de las barreras de conocimiento sobre cómo archivar los datos y el código, las preocupaciones sobre su reutilización y los incentivos profesionales mal alineados. Aquí se define, categoriza y debate los obstáculos a la hora de compartir datos y códigos que son relevantes para muchos campos de investigación. Se explora cómo podrían superarse o reformularse las barreras reales y percibidas a la luz de los beneficios en relación con los costes. Al dilucidar estas barreras y los contextos en los que surgen, se pueden tomar medidas para mitigarlas y alinear nuestras acciones con los objetivos de la ciencia abierta, tanto como científicos individuales como como comunidad científica.