Los lectores tomaron prestados más de 3.000 millones de libros digitales en bibliotecas a través de OverDrive

Desde el primer préstamo de un libro electrónico en una biblioteca a través de OverDrive en 2003, hasta la actualidad, los lectores y las bibliotecas de todo el mundo alcanzaron un hito importante cuando el número total de títulos digitales prestados desde entonces, este año por OverDrive superó los tres mil millones.

Este hito se produce gracias a bibliotecarios de las 81.000 bibliotecas, escuelas, colegios y organizaciones de 106 países que colaboran con esta plataforma.

Costó cuatro años alcanzar el primer millón de préstamos en 2007 y otros cinco para llegar a los 100 millones en 2012. En 2018, las transacciones históricos alcanzaron los mil millones. Y ahora, veinte años después de ese primer préstamo de libros electrónicos, gracias a lectores, bibliotecarios y amantes de los libros se han alcanzado un total de tres mil millones de préstamos.