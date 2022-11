El valor de la biblioteca pública para la cantante Patti Smith

Patti Smith reading at Middle Earth Books, Philadelphia, circa 1972

Patti Smith, apodada «la madrina del punk», fue reconocida mundialmente con su álbum de debut Horses (1975), con el que trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock. En El año del Mono, la cantante Patti Smith relata cómo la biblioteca de su infancia en el oeste profundo alimentó su vida interior, cultivando el terreno de su futuro.

«Todos los sábados iba a la biblioteca a elegir mis libros de la semana. Una mañana de finales de otoño, a pesar de las amenazantes nubes, me abrigué y caminé como siempre, pasando por los huertos de melocotones, la granja de cerdos y la pista de patinaje hasta la bifurcación del camino que llevaba a nuestra única biblioteca. La vista de tantos libros nunca dejaba de excitarme, filas y filas de libros con lomos multicolores. Aquel día pasé un tiempo desmesurado eligiendo mi montón de libros, con un cielo cada vez más ominoso. Al principio, no me preocupaba, ya que tenía las piernas largas y caminaba bastante rápido, pero luego se hizo evidente que no había forma de vencer a la inminente tormenta. El frío aumentó, los vientos se intensificaron, y a continuación cayeron fuertes lluvias y granizo. Deslicé los libros bajo mi abrigo para protegerlos, me quedaba un largo camino por recorrer; pisé charcos y pude sentir el agua helada impregnando mis calcetines en los tobillos. Cuando por fin llegué a casa, mi madre sacudió la cabeza con simpática exasperación, me preparó un baño caliente y me hizo ir a la cama. Me enfermé de bronquitis y me perdí varios días de clase. Pero había valido la pena, porque tenía mis libros, entre ellos El mago de Oz, La magia en la Edad Media y El perro de Flandes. Libros maravillosos que leí una y otra vez, y a los que sólo podía acceder a través de nuestra biblioteca.»

Smith, Patti. El año del Mono, Lumen, 2020.