Garantizar el acceso libre, inmediato y equitativo a la investigación financiada con fondos federales

La Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) y la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRL) están patrocinando una sesión virtual sobre la reciente orientación política de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de los Estados Unidos «Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research».

En esta sesión, la comunidad de bibliotecas universitarias y de investigación compartirá declaraciones y cuestiones de interés con los miembros del Subcomité de Ciencia Abierta (SOS) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC) sobre el nuevo memorando de acceso público. La orientación política actualizada incluye una serie de cambios con respecto al memorando de acceso público de la OSTP de 2013 «Ampliación del acceso público a los resultados de la investigación financiada con fondos federales.» La ARL ha publicado una comparación de los dos memorandos.