Futuro de la biblioteca de investigación

Stewart, Claire. “Future States of the Research Library.” Research Library Issues, no. 303 (2022): 3–11. https://doi. org/10.29242/rli.303.1.

¿Qué se puede decir del año 2021 que no se haya dicho ya? Desafiante, sin precedentes, extraordinario en casi todos los sentidos, 2021 superó incluso al anterior annus horribilis, 2020. Los efectos de la pandemia de COVID-19 siguieron extendiéndose por toda la humanidad, rebotando incesantemente, y amplificando cruelmente, casi todo tipo de desigualdades y desafíos sociales. No se materializó un ajuste de cuentas con los legados del racismo en los Estados Unidos de una manera verdaderamente transformadora, la discordia política empeoró y las voces anticientíficas crecieron hasta dominar lo que deberían haber sido conversaciones racionales sobre una respuesta coherente y colectiva a una profunda amenaza sanitaria mundial.

Fue en este contexto en el que la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) planificó sus reuniones de 2021, que continuaron como encuentros virtuales por segundo año. Reconociendo la monumentalidad del cambio que se avecina, el comité de organizadores planificó las reuniones de primavera y otoño de 2021 como una serie, dedicando la reunión de primavera a escuchar a expertos, en su mayoría ajenos a las bibliotecas de investigación, sobre un conjunto de cuestiones generales, y la reunión de otoño se centró más específicamente en la respuesta de las bibliotecas y en la comprensión de su contexto en evolución. El «Gran Pivote», como llamamos a la secuencia de la reunión, nos dio tiempo y espacio para lidiar con las principales fuerzas que están remodelando todos los aspectos de nuestra sociedad, para trabajar en su comprensión más profunda, y para contextualizar sus implicaciones para nuestras bibliotecas e instituciones. En este número de Research Library Issues (RLI), reflexionamos sobre algunos de los temas explorados en 2021 con una mirada al futuro de las conversaciones y el trabajo que continuará en 2022