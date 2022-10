Davis, Greg, Katie Wampole, and Linda Anderson. Library Impact Practice Brief: Supporting Library Spaces Research in the Iowa State University Library with Project Outcome. Washington, DC: Association of Research Libraries, September 27, 2022. https://doi.org/10.29242/report.iowastateu2022.

En el ajetreado mundo del trabajo de evaluación de las bibliotecas de investigación universitarias, ¿pueden las herramientas de evaluación basadas en los resultados, sencillas y fáciles de usar, contribuir de manera significativa y procesable a la toma de decisiones de la biblioteca? Esta fue la pregunta central de un proyecto llevado a cabo por el personal de la unidad de Evaluación y Planificación de la Biblioteca de la Universidad Estatal de Iowa (ISU) como parte de la participación de la biblioteca en la iniciativa ARL Research Library Impact Framework. El proyecto de la ISU se realizó en apoyo de la pregunta de investigación de la ARL: «¿Cómo facilitan los espacios de las bibliotecas la investigación innovadora, el pensamiento creativo y la resolución de problemas?» El proyecto de investigación de la ISU se basó en el uso de la herramienta de encuesta Project Outcome for Academic Libraries de la Association of College and Research Libraries (ACRL). En el proyecto de la ISU, los datos se recopilaron y analizaron utilizando la encuesta de espacios Project Outcome, una vez cada semestre, desde el otoño de 2018 hasta el otoño de 2021.