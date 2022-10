El activismo alfabetizador y la política de la escritura en el sur de la India.

Cody, Francis. The Light of Knowledge: Literacy Activism and the Politics of Writing in South India. Cornell University Press, 2013.

Ganador del premio Edward Sapir de la Sociedad de Antropología Lingüística Desde principios de la década de 1990, cientos de miles de aldeanos tamiles del sur de la India han participado en cursos de alfabetización y otros actos destinados a transformarlos en ciudadanos activos con acceso al poder estatal. Estos esfuerzos forman parte de un movimiento conocido como Arivoli Iyakkam (el Movimiento de la Ilustración), uno de los movimientos de alfabetización de masas más exitosos de la historia reciente. Este rico relato etnográfico pone de manifiesto las paradojas inherentes a este tipo de movimientos que pretenden emancipar a la población a través de la alfabetización. «Una obra de antropología lingüística que hace contribuciones cruciales al estudio de la alfabetización y las ideologías lingüísticas. También es una obra de teoría social de amplio alcance que será de interés para los estudiantes y estudiosos del estado poscolonial y la gubernamentalidad neoliberal en el sur de Asia y más allá, y del activismo y los movimientos sociales en general» -Anthropological Quarterly