La guerra de la información y Wikipedia: a la caza de los «topos» desinformadores de Wikipedia

Carl Miller, Melanie Smith, Oliver Marsh, Kata Balint, Chris Inskip, Francesca Visser «Information Warfare and Wikipedia». ISD., 2022. Accedido 19 de octubre de 2022.

Los guardianes de la enciclopedia colectiva tienen la misión de protegerla de los manipuladores patrocinados por el Estado. Un nuevo estudio revela cómo.

Al unirse al aire, el mar, la tierra, el espacio y el ciberespacio, la información se considera cada vez más un escenario de guerra. En este informe, ISD y CASM Technology se propusieron examinar las formas en que Wikipedia puede ser vulnerable a las formas de manipulación sistemática que han sido expuestas en Facebook, Twitter, YouTube, Reddit y una serie de otros espacios de información. El informe combina una revisión bibliográfica sobre la investigación e información disponible públicamente en torno a Wikipedia, entrevistas a expertos y un estudio de caso.

Para el estudio de caso, se eligió la página de Wikipedia en inglés sobre la guerra ruso-ucraniana, donde se examinaron las cuentas que editaron la página y que posteriormente han sido bloqueadas para editar. Se mapeó su comportamiento de edición en otras páginas de Wikipedia para comprender la escala y el solapamiento de las contribuciones. Este mapeo de la red pareció identificar una estrategia particular utilizada por los malos actores de dividir las ediciones en páginas similares a través de una serie de cuentas con el fin de evadir la detección. A continuación, los investigadores probaron un enfoque de filtrado de las ediciones de los editores bloqueados en función de si añadían referencias a sitios afiliados o patrocinados por los medios de comunicación estatales, y descubrieron que varias ediciones presentaban narrativas coherentes con la guerra de la información patrocinada por el Kremlin. Basándose en esto, los investigadores pudieron identificar otras páginas de Wikipedia en las que los editores bloqueados introdujeron dominios afiliados al Estado, lo que ayuda a destacar varias regiones de Wikipedia que podrían ser investigadas más de cerca.

Algunos investigadores creen que Wikipedia podría ser un lugar ignorado para la guerra de la información, y han estado desarrollando tecnologías y métodos similares a los utilizados en Facebook y Twitter para descubrirla. Un equipo del UK-based Institute for Strategic Dialogue (ISD) and the Centre for the Analysis of Social Media (CASM Technology) han publicado hoy un artículo en el que exploran cómo descubrir la desinformación en Wikipedia. También creen que el mapeo de datos puede haber descubierto una estrategia que los Estados podrían utilizar para introducir desinformación. El truco, dicen, es jugar el juego largo y sutil.

«Podemos ver lo que está ocurriendo en YouTube, Facebook, Twitter y Telegram, podemos ver cuánto esfuerzo están poniendo los Estados para tratar de controlar y maniobrar en esos espacios», dice Carl Miller, un director de investigación del CASM bajo el think tank de política pública del Reino Unido Demos. «No hay nada que me sugiera que Wikipedia sea inmune a tanto esfuerzo, tiempo y reflexión como en cualquiera de esos otros ámbitos». Los gobiernos tienen buenas razones para influir en Wikipedia: 1.800 millones de dispositivos únicos visitan los sitios de la Fundación Wikimedia cada mes, y sus páginas se encuentran regularmente entre los primeros resultados de las búsquedas en Google. La creciente desconfianza en las instituciones y en los medios de comunicación dominantes ha hecho que las fuentes de información fiable sean aún más codiciadas.

La investigación ha seguido a 86 «editores» que ya han sido expulsados de Wikipedia. Los editores trataron de desviar la narrativa de la página de Wikipedia en inglés sobre la guerra ruso-ucraniana hacia puntos de vista favorables al Kremlin, a través de cambios sutiles como poner en duda la objetividad de los relatos pro-occidentales, cambiar el contexto histórico y añadir enlaces de noticias y sitios web de propiedad estatal rusa.

«Wikipedia tiene muchas defensas para evitar que los vándalos añadan al azar información errónea en el sitio», dice Miller. «Pero cuando se observa la forma en que los estados pueden atacar a Wikipedia, el tipo de amenaza parece completamente diferente. Sería muy parecido a estos editores».

