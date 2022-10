Alfabetización mediática cívica: reimaginar la conexión humana en la era de la abundancia digital

Mihailidis, Paul. Civic Media Literacies: Re-Imagining Human Connection in an Age of Digital Abundance. CRC Press, 2018.

La vida cívica actual está mediada. Las comunidades, grandes y pequeñas, utilizan ahora plataformas conectivas para compartir información, participar en asuntos locales, facilitar un debate vibrante y defender causas sociales. En este oportuno libro, Paul Mihailidis explora la textura del compromiso diario en la vida cívica, y los recursos -humanos, tecnológicos y prácticos- que los ciudadanos emplean cuando participan en acciones cívicas para lograr un impacto social positivo. Además de examinar las acciones cívicas cotidianas que están integradas en los medios de comunicación y las alfabetizaciones digitales y la conectividad humana, Mihailidis esboza un modelo para capacitar a los jóvenes ciudadanos a fin de que utilicen los medios de comunicación para participar de forma significativa en la vida cotidiana.