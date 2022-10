¿Cómo ayuda la lectura de ocio al crecimiento académico y personal?

Case study: How 3 libraries are leveraging leisure reading to support academic & personal growth. Overdrive, 2022

Texto completo

El acceso a la lectura de ocio es enormemente beneficioso para los estudiantes universitarios y de enseñanza superior, por una amplia gama de razones. Pero, ¿qué significa exactamente esto para los bibliotecarios universitarios de hoy en día que trabajan para satisfacer las necesidades cambiantes, al tiempo que se aseguran de hacer hincapié en el apoyo al estudiante en su totalidad?

Este estudio de caso explora las experiencias de tres bibliotecarios que se están inclinando con éxito hacia la lectura de ocio para servir mejor a sus comunidades universitarias únicas