«Cartilla de lectura«, Colombia:Bogotá: Acción Cultural Popular, 1957

Texto completo

Al presentar con particular complacencia esta cartilla de Alfabetización para las Escuelas Radiofónicas, que Acción Cultural Popular pone en manos de los campesinos colombianos, la Iglesia mantiene y afianza entre nosotros la tradicional y brillante trayectoria de educadora que inició desde el momento mismo en que las naves de Colón avistaron las playas del Nuevo Mundo. No vacilamos en decir que en estas páginas se encuentra, para una inmensa porción del campesinado colombiano, la llave de oro con la cual se abrirán para sus mentes las puertas de la Cultura que tiene como base elemental la alfabetización. Nota: Esta cartilla fue preparada por los Reverendos Hermanos Idinael y Fulgencio, F. S. C. de la Misión de Asistencia Técnica de la UNESCO