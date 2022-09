Algunas lecciones para las bibliotecas que quieren innovar en el siglo XXI

«Five Lessons for Libraries Looking to Innovate in the 21st Century». Knight Foundation, https://knightfoundation.org/articles/five-lessons-for-libraries-looking-to-innovate-in-the-21st-century/. Accedido 23 de septiembre de 2022.

La Fundación Knight envió a un grupo de bibliotecarios estadounidenses de instituciones de todo el país a la Next Library Conference, una reunión anual celebrada en Aarhus (Dinamarca) que congrega a líderes bibliotecarios de todo el mundo para debatir sobre programas, servicios e ideas innovadoras en este ámbito. 20 bibliotecarios estadounidenses de 11 ciudades se unieron a cientos de colegas que asistieron a la conferencia de todo el mundo, desde China hasta Kenia y el Caribe.

El objetivo era difundir las mejores prácticas en materia de innovación bibliotecaria, a la vez que ayudar a su capacidad para satisfacer las nuevas demandas de la era digital. La iniciativa forma parte del trabajo más amplio de Knight para ayudar a las bibliotecas a atender mejor las necesidades de información del siglo XXI. Creemos que las bibliotecas son esenciales para abordar los retos de la información y crear oportunidades para que las comunidades se comprometan con la información, las nuevas ideas y entre sí. La conferencia fue una oportunidad para poner en contacto a las bibliotecas estadounidenses con el fin de compartir las prácticas y los enfoques que se están utilizando para atraer a nuevos usuarios en todo el mundo, así como para recopilar ideas de ellos que pueden ayudar a informar nuestra estrategia.

Estas son algunas de las lecciones que los bibliotecarios se llevaron a casa:

LA GENTE NECESITA QUE LAS BIBLIOTECAS SEAN ALGO MÁS QUE DEPÓSITOS DE INFORMACIÓN.



Las bibliotecas pueden desempeñar un papel más allá de los libros y la lectura, pueden ofrecer zonas de juego, apoyo a los servicios sociales y espacios de aprendizaje. La flexibilidad, la visión y la apertura de miras en el proceso de diseño y planificación arquitectónica son esenciales para facilitar esta evolución.

Shana Hinze, del Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade, explica su experiencia al visitar Dokk 1, una biblioteca pública de Aarhus: «Uno de los conceptos más fascinantes era el de la biblioteca como lugar de encuentro de la comunidad, yuxtapuesto a los servicios y programas tradicionales de la biblioteca, los servicios civiles, los estudios de televisión, el restaurante y la cafetería, el espacio para las bellas artes y los espacios especialmente diseñados para diferentes edades y necesidades. Dokk 1, en un momento dado, puede acoger: servicios de carné de conducir, pasaporte, atención sanitaria y matrimonial, grupo de punto, torneo de jugadores, club de lectura, seminarios, laboratorio de makers, actuaciones musicales y actividades siempre disponibles como mesa de arena, ping pong, air hockey, juegos, zonas de juego activo y meditación».

Pamela J. Hickson-Stevenson, de la Biblioteca Pública del Condado de Akron-Summit, lo resumió así: «Tenemos que centrarnos intensamente en hacer de nuestros edificios lugares para la experimentación, la innovación, la educación, el ocio y la relajación».

LAS BIBLIOTECAS PUEDEN DESEMPEÑAR UN PAPEL CLAVE EN LA PRESERVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.

Como centros cívicos de información y compromiso, las bibliotecas pueden animar a la gente a participar en sus comunidades, conectarse con los problemas locales y convertirse en ciudadanos y votantes más informados.

Como dice Tonya Head, de la Biblioteca Pública de Lexington «Las bibliotecas siempre han desempeñado un papel en una democracia fuerte y floreciente, pero el papel que desempeñamos ahora es más crucial que nunca. Me sorprendió escuchar que el personal de las bibliotecas de todo el mundo está experimentando los mismos retos, pero no me sorprendió que todos nosotros estemos afrontando esos retos con una innovación optimista. Muchos de nosotros expresamos el deseo de colaborar más estrechamente, y estamos más seguros que antes de que si formamos una asociación de bibliotecas más unificada y de ámbito mundial, podremos ser aún más eficaces a la hora de resolver los retos a los que nos enfrentamos. Existe una enorme oportunidad para que las bibliotecas de todo el mundo se comprometan con nuestra comunidad mundial y fortalezcan juntas nuestras democracias».

Los espacios lúdicos y creativos pueden seguir siendo espacios funcionales. En la casa Lego Idea de Billund, el mensaje es: Las bibliotecas deben comprometerse con prácticas deliberadas para la creatividad y el juego, también. Fotos: Julie Oborny

LA FORMA EN QUE LOS BIBLIOTECARIOS PERCIBEN E INTERACTÚAN CON EL PÚBLICO ES UN FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO DE UNA BIBLIOTECA.

¿Las ideas de los miembros del público se consideran una interferencia o se acogen como una oportunidad para evolucionar? Las bibliotecas deben guiarse por las aportaciones del público sobre los servicios que son necesarios y útiles.

Jennifer Lautzenheiser, de la Middle Georgia Regional Library, lo explica: «Como sistema bibliotecario, tenemos que aprender a confiar en nuestros usuarios, en los miembros del personal y en la comunidad para construir la biblioteca que necesitan, en lugar de determinar puramente nosotros sus necesidades».

Jenni Gaisbauer y Seth Ervin, de la Fundación y la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, respectivamente, lo expresan así «Hablar con compañeros de todo el país nos proporcionó la validación de que todos tenemos que centrarnos más en los ciudadanos; las bibliotecas tienen que dejar de lado el facilismo y darse cuenta de que la gente está al mando ahora».

ABRAZAR LA INNOVACIÓN Y LA COLABORACIÓN Y ADMITIR LOS FRACASOS SON LA CLAVE DEL ÉXITO DE UNA BIBLIOTECA.

Para que las organizaciones y el personal de las bibliotecas crezcan e innoven, tienen que aceptar un cambio cultural, dejar de lado las viejas normas y dar prioridad a las personas.

Thomas Lide, de la Biblioteca Richland, describe esta lección: «Al visitar las bibliotecas de Silkeborg, Herning y Aarhus, [en Dinamarca] vi un diseño reflexivo y deliberado que se manifiesta no sólo en los hermosos espacios físicos, sino en los enfoques colaborativos e inventivos para proporcionar -y mejorar- los servicios a las comunidades. … Tenemos que cometer y reconocer errores, compartir lo que no sabemos y explorar soluciones juntos. Tenemos que practicar la creatividad, la empatía y la escucha, y crear oportunidades para el aprendizaje interactivo y la resolución inclusiva de problemas.»

LAS BIBLIOTECAS PUEDEN DESEMPEÑAR UN PAPEL DE LIDERAZGO EN LA REVITALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS COMUNIDADES.

A medida que las ciudades de Estados Unidos se esfuerzan por crecer, seguir siendo competitivas y adaptarse a un entorno que cambia rápidamente, las bibliotecas ofrecen un lugar donde personas de diferentes orígenes y niveles de ingresos pueden reunirse y conectarse. Pueden sacar a la gente de sus casas y llevarla a los espacios públicos, fomentando la interacción y la colaboración de todo tipo.

Cynthia Berner, de la Biblioteca Pública de Wichita, dijo «Next Library me inspiró la idea de que las bibliotecas deben ir más allá de la organización de la información para organizar comunidades. En todo el mundo, las colaboraciones tradicionales de las bibliotecas se están sustituyendo por asociaciones público-cívicas que garantizan la inclusión al tiempo que mejoran la vitalidad y la sostenibilidad de las comunidades.»

Tiffany Nardella, de la Biblioteca Libre de Filadelfia, añade: «Hacer las preguntas correctas, a las personas correctas (incluyendo a los que son «diferentes» a nosotros) nos ayudará a determinar nuestras necesidades críticas, objetivos y oportunidades».

Los asistentes a la conferencia subrayaron repetidamente la importancia de que las bibliotecas proporcionen tanto un mayor acceso público a la tecnología actualizada como mayores oportunidades de interacción de persona a persona.

Erin Berman, de la Biblioteca Pública de San José, ofreció este elocuente resumen de la conferencia y sus temas: «Juego. Conexión. Empoderamiento. Democracia. Flexibilidad». Estos temas resonaron en la Conferencia Next Library en presentaciones, conversaciones y visitas. Me recordaron que hay que encontrar formas de incorporar el juego y la cultura en los diseños de los edificios en casa. La construcción de espacios flexibles permite a los usuarios establecer su propio estado de ánimo, tono y experiencia. Al establecer un marco intencional y un espacio acogedor, las bibliotecas pueden capacitar a los usuarios para que desempeñen un papel activo en su ciudadanía y democracia. … Las bibliotecas son la plataforma para elevar la voz democrática del mundo. Next Library inspira una profesión bibliotecaria conectada en todo el mundo que busca construir juntos caminos hacia el empoderamiento».