Patrones de publicación del profesorado en una gran universidad y su correlación con el uso y el tamaño de las colecciones.

De Groote, Sandra L., Jung Mi Scoulas, Paula R. Dempsey, Deborah D. Blecic, and Felicia A. Barrett. Library Impact Research Report: Faculty Publication Patterns at a Large Urban University and Correlation with Collections Use and Size. Washington, DC: Association of Research Libraries, June 30, 2022.

Como parte de la iniciativa Research Library Impact Framework de la ARL, la Universidad de Illinois Chicago (UIC) realizó un estudio para demostrar cómo la disponibilidad y el uso de las colecciones de la biblioteca influyen en la productividad del profesorado y en los patrones de publicación a lo largo del tiempo. Para responder a estas preguntas, el proyecto utilizó varias estadísticas: el tamaño de la colección (medido por las existencias de revistas), el uso de la colección (medido por el número de referencias en las publicaciones), el número de publicaciones del profesorado, el impacto de las publicaciones (medido por el número de citas), el número de coautores, la financiación de subvenciones, el recuento de páginas y la información demográfica del profesorado.