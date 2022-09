Clubes de lectura en la nube

Rea, Amy. «Book Clubs in the Cloud». Library Journale 2022.

Mientras que muchas bibliotecas crearon sus propios clubes de lectura en línea, especialmente durante los cierres de COVID, una creciente gama de opciones más amplias de proveedores de bibliotecas y de marcas orientadas al consumidor ofrecen a las bibliotecas muchas opciones para conectarse y llevar a cabo iniciativas de clubes de lectura en línea. Una ventaja de los clubes de lectura en líneas es que se elimina un poco esa barrera geográfica. Cruzar las fronteras físicas puede permitir a las bibliotecas compartir recursos y llegar a un público más amplio.

La pandemia de COVID provocó una migración masiva de la programación de las bibliotecas de lo presencial a lo virtual, y aunque se está volviendo a una programación más presencial, muchas bibliotecas siguen valorando la oferta de opciones en línea. Si bien algunos son de creación propia, varios clubes de lectura en línea -algunos que ya existían antes de la pandemia y otros que han hecho la transición o han creado nuevas ofertas virtuales durante ese tiempo- han creado audiencias nacionales, incluso mundiales. Las bibliotecas pueden aprovechar esta gran reserva de lectores y materiales para promover la participación en sus comunidades.

Existen varias opciones para poner en marcha fácilmente un club de lectura virtual que llegue a un público más allá de la comunidad inmediata:

Library Ideas se asoció con el facilitador de aprendizaje permanente Professional Book Club Guru para crear Online Book Club, un programa de autoaprendizaje en el que los usuarios votan los libros que quieren leer y luego los discuten en línea según su conveniencia. Los títulos elegidos están disponibles para su consulta ilimitada a través de la aplicación Freading, y no hay límite de participación. El personal de la biblioteca puede elegir el grado de participación que desee.

Book Club Hub de Hoopla ofrece amplias posibilidades de préstamo, junto con información sobre cómo organizar clubes de lectura en línea o en persona. También proporciona guías de discusión y entrevistas con los autores.

Book Club Program de OverDrive se basa en dos modelos. Para el uso simultáneo, la biblioteca paga una cuota fija por un periodo de tiempo determinado, y el libro elegido puede ser leído por todos los miembros de la comunidad que estén interesados. También existe la opción de pagar por unidad.

Además de ofrecer opciones que permiten a las bibliotecas seleccionar sus propios libros, algunos de estos servicios tienen sus propios clubes de lectura que las bibliotecas pueden utilizar.

Aunque la mayoría de los clubes de lectura en línea utilizan el vídeo y las conferencias web, algunas bibliotecas están probando otras tecnologías para llegar a su público. Las redes sociales han sido fundamentales para el crecimiento de los clubes de lectura en línea. Incluso más que Facebook, hemos descubierto que Instagram [ha sido estupendo porque es visual. Se hacen encuestas sobre diversos aspectos de los libros que se leen, o se pide a los seguidores que publiquen fotos de ellos mismos leyendo el libro, y ambos enfoques han cosechado interés y participación. La próxima frontera es abrir una cuenta de TikTok. Las bibliotecas deben adoptar el aspecto de las redes sociales para conectar con sus lectores sobre el libro, pero de forma regular. Es la forma de mantener el club de lectura. Añadir música hace que los eventos sean más festivos, lo que forma parte del objetivo: celebrar los libros y los autores. En algunos clubes han llevado a músicos en directo que interpretan su propia música, lo que ayuda a evitar problemas de derechos de autor.

Hay muchos clubes de lectura en línea con un gran número de seguidores, y si los libros ya están disponibles en la biblioteca, incluir información sobre el club de lectura en la comunicación de la biblioteca o en los carteles de las instalaciones puede impulsar el tráfico y las compras.

Algunas de las opciones en línea existentes son varios clubes de lectura de famosos, muchos de los cuales existían mucho antes de la pandemia.

Varios clubes de lectura que no son de famosos también gozan de un alto índice de participación. En el Goodreads Choice Awards Book Club, organizado por el popular sitio de redes sociales de libros, se eligen los títulos mejor valorados en el sitio para realizar lecturas y debates mensuales. PBS News Hour y The New York Times ofrecen Now Read This, un club que reúne a autores para que hagan preguntas y debates en línea sobre una amplia gama de libros, desde ciencia ficción hasta poesía, desde libros juveniles hasta clásicos, pasando por temas de no ficción sobre acontecimientos actuales. Bookclubs.com es un sitio gratuito que alberga numerosos clubes de lectura en línea que los trabajadores de las bibliotecas también podrían promover. Y no es de extrañar que, dado lo popular que es el hashtag #BookTok de TikTok, el sitio de vídeos haya lanzado su propio club de lectura este verano.

Tanto si las bibliotecas quieren desarrollar su propia programación de clubes de lectura en línea como si quieren aprovechar las ofertas existentes, ahora hay una serie de opciones que se adaptan a todas las necesidades, presupuestos y recursos de personal, ya que las bibliotecas siguen evolucionando y desarrollando nuevas formas de involucrar a sus comunidades.