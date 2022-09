Uso y percepciones de las salas de lectura y los espacios de enseñanza virtuales en bibliotecas universitarias

“Academic Use and Perceptions of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces” Research Libraries UK (RLUK), 2022

Texto completo

Research Libraries UK (RLUK) ha publicado el tercer informe de una serie de trabajos que analizan el desarrollo y el uso de las Salas de Lectura Virtuales (VRR) y los Espacios de Enseñanza Virtuales (VTS) en las bibliotecas universitarias.

Academic use and perceptions of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces presenta los resultados de una reciente encuesta lanzada por Research Libraries UK (RLUK), en colaboración con la School of Advanced Study (SAS) de la Universidad de Londres y los miembros de un grupo de trabajo convocado por la International Alliance of Research Library Associations (IARLA).

El objetivo de esta investigación era establecer el conocimiento, la experiencia y la percepción académica de las Salas de Lectura Virtuales (VRR) y los Espacios Virtuales de Enseñanza (VTS). El desarrollo de una mejor comprensión de las necesidades de los usuarios y de las motivaciones que subyacen al uso de las VRR y los VTS conducirá a nuevas mejoras que garantizarán un mayor uso y sostenibilidad de los servicios. La encuesta complementa un trabajo de investigación que está llevando a cabo RLUK sobre el potencial de los VRR como infraestructura de investigación digital y las posibilidades y ventajas de adoptar un enfoque en red.

La encuesta fue completada por académicos, investigadores y estudiantes de todo el Reino Unido y otros países. Los resultados revelan cuestiones relacionadas con las percepciones y motivaciones que subyacen al uso de los RVR y los STV, incluidos los beneficios de los servicios para la investigación, la enseñanza y el estudio. También se analizan los retos a los que se enfrentan los usuarios al utilizar los servicios y se hacen recomendaciones pertinentes para las instituciones que ofrecen o planean ofrecer RVR y STV. Por último, este informe pone de manifiesto el importante papel que desempeñan la biblioteca y el resto del personal en el desarrollo, la promoción y la prestación de las sesiones de RVR y STV de forma que se garantice una experiencia única para el usuario.