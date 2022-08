Mejora de las estrategias de valoración y evaluación del aprendizaje en línea

Wonorahardjo, Surjani, y Sari Karmina, eds. Improving Assessment and Evaluation Strategies on Online Learning : Proceedings of the 5th International Conference on Learning Innovation (ICLI 2021), Malang, Indonesia, 29 July 2021. Taylor & Francis, 2023.

ICLI es una conferencia internacional anual sobre la innovación en el aprendizaje (ICLI) organizada por la Universidad Negeri Malang, Indonesia, en colaboración con el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y el Consorcio Indonesio para la Investigación de la Innovación en el Aprendizaje (ICLIR), así como la Univerisiti Teknologi MARA Cawangan Perlis, Malasia, que actúa como coorganizadora este año. El objetivo de la conferencia es reunir a investigadores, profesionales, estudiantes, expertos, consultores, profesores y catedráticos para que compartan sus ideas y experiencias sobre la investigación no sólo en la construcción de innovaciones en el aprendizaje, sino también en el conocimiento de la capacidad del alumno. Los alumnos que se caracterizan por ser creativos y competentes al tener la capacidad de comprender lo que han aprendido y ser capaces de tomar la iniciativa y pensar de forma crítica. Además, el ICLI está organizado sobre la base de la tendencia del siglo XXI, categorizada por la creciente complejidad de la tecnología y la aparición de un movimiento de reestructuración empresarial. Este libro es el procedimiento de ICLI 2021, que contiene una selección de artículos presentados en esta conferencia como resultado de la actividad. En este libro se tratan diversos temas relacionados con la educación y se incluyen también algunos estudios bibliográficos sobre temas específicos del aprendizaje y la educación. Este libro en curso será beneficioso para los estudiantes, los académicos y los profesionales que tienen una profunda preocupación por la educación. También es futurista, con muchas ideas prácticas para estudiantes, profesores y profesionales, y también una descripción del sistema educativo indonesio en la era actual.