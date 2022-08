Variedad, alcance e impacto de las revistas de acceso abierto de la ruta diamante en varias disciplinas y regiones

Korean Council of Science Editors «Charting variety, scope, and impact of open access diamond journals in various disciplines and regions: a survey-based observational study.» Sci Ed vol. 9, n. 2 (2022). pp. 120-135. https://doi.org/10.6087/kcse.277

http://www.escienceediting.org/journal/view.php?number=283

Se estimó el número total de revistas de la ruta diamante, incluyendo las que están fuera de Directory of Open Access Journals (DOAJ). Se describió la distribución por regiones, disciplinas y tipos de editoriales. Se investigó el alcance de las revistas en términos de autoría y número de lectores. Se recogió información sobre la diversidad lingüística, la dinámica y el ciclo de vida de las revistas y su visibilidad en las bases de datos académicas.

Se estima que el número de revistas diamante OA es de 29.000. Se estima que las revistas OA de la ruta diamante publican 356.000 artículos al año. El sector del diamante OA es diverso en términos de regiones (45% en Europa, 25% en América Latina, 16% en Asia y 5% en Estados Unidos/Canadá) y disciplinas (60% humanidades y ciencias sociales, 22% ciencias y 17% medicina). Más del 70% de las revistas OA diamante son publicadas por editoriales de propiedad universitaria, incluyendo ediciones universitarias. La mayoría de las revistas OA diamante son pequeñas, publicando menos de 25 artículos al año. El inglés (1.210), el español (492) y el francés (342) son los idiomas más comunes de los textos principales. De las 1.619 revistas, 1.025 (63,3%) están indexadas en DOAJ, 492 (30,4%) en Scopus y 321 (19,8%) en Web of Science.

Conclusión: Los patrones y las tendencias que se describen en este documento proporcionan una visión de la diversidad y la importancia del panorama de las revistas diamante OA y de las oportunidades y los retos que conlleva el apoyo a este modelo de publicación.