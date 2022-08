Una biblioteca de Michigan pierde parte de su financiación tras negarse a censurar a los autores LGBTQ

US Library Defunded After Refusing to Censor LGBTQ Authors: ‘We Will Not Ban the Books’ (via The Guardian), 2022

Una biblioteca del oeste de Michigan se enfrentó a un futuro incierto el jueves después de una pelea sobre el material LGBTQ en sus estantes condujo al fracaso de la renovación de un impuesto sobre la propiedad que financia la mayor parte de su presupuesto.

La Biblioteca de Patmos en el municipio de Jamestown, en las afueras de Grand Rapids, perderá el 84% de su presupuesto anual de 245.000 dólares con el fracaso de la renovación de la recaudación en las elecciones primarias del martes, dijo Larry Walton, el presidente de la junta de la biblioteca. El proyecto de ley fracasó con 1.905 votos en contra y 1.142 a favor.

Un pequeño grupo de residentes conservadores hizo campaña contra la renovación porque la biblioteca se negó a retirar todo el material LGBTQ, dijo Walton en una entrevista telefónica con The Associated Press. «Protestan contra todos los libros LGBTQ que están en nuestras estanterías», dijo Walton. Quieren que se prohíban los libros, dijo, «lo cual es inaceptable». «Nosotros, la junta, no vamos a prohibir los libros», dijo Walton.

Cody Newhouse, que votó en contra del millage, dijo a WOOD-TV que incluso si los libros se colocan en la sección de adultos de la biblioteca, los niños todavía pueden acceder a ellos.