Mejorar el acceso digital a las noticias locales mediante la colaboración entre la biblioteca y la sala de prensa

Improving Digital Access to Local News Through Library-Newsroom Collaboration. Library Futures, Hearken and MakeWith, 2022

En mayo, Library Futures completó un proyecto con la Biblioteca Pública de Albany, Hearken y el Albany Times Union para mejorar el acceso digital a las noticias locales a través de la colaboración con las bibliotecas y las redacciones. Este proyecto piloto de tres meses estableció vínculos entre la biblioteca, la redacción y los usuarios.

El programa utilizó el periodismo impulsado por el público, un método que involucra a las comunidades directamente con los periodistas para cubrir historias que de otro modo se pasarían por alto o no se informarían. Este programa piloto es el resultado de un proyecto más amplio, iniciado por Library Futures, con la financiación de la Iniciativa Google News y el apoyo de los consultores de diseño de programas de Hearken y MakeWith, cuyo objetivo era explorar las posibilidades de ampliar el acceso digital equitativo a las noticias locales a través de la colaboración entre la biblioteca y la sala de prensa, haciendo hincapié en soluciones sostenibles y de baja tecnología, la propiedad de la biblioteca de los materiales digitales y la creación de relaciones a largo plazo.