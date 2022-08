Una guía gráfica para la alfabetización informacional

Finch, Jannette, ed. Envisioning the Framework: A Graphic Guide to Information Literacy. Chicago: ACRL Publications in Librarianship Open Peer Review, 2021.

La visualización de datos -dar sentido al mundo a través de imágenes que cuentan una historia- tiene una historia paralela a la existencia humana. La fuerza de la visualización reside en su capacidad para revelar la verdad de la información que puede permanecer oculta en líneas de texto, grandes conjuntos de datos o ideas complejas. El Marco para la Alfabetización Informacional para la Educación Superior (ACRL) presenta conceptos umbrales complejos, desarrollados intencionalmente sin listas prescriptivas de habilidades y con opciones flexibles para su implementación, que pueden ser explorados y comprendidos a través de la visualización.

Envisioning the Framework ofrece una oportunidad visual para pensar, descubrir y dar sentido al Marco y sus conceptos. Diecisiete capítulos repletos de ilustraciones y tablas a todo color exploran temas como:

La creación de LibGuides mediante la integración conceptual con el Marco

El fomento de la transferencia interdisciplinar

La convergencia de la metaliteratura con el Marco

La enseñanza de las multimodalidades y la visualización de datos

La elaboración de una revista de alfabetización informacional culturalmente receptiva para estudiantes internacionales

Los capítulos incluyen contenidos para los cursos de información con créditos, los cursos únicos y la enseñanza a los estudiantes de primer año.

La alfabetización informacional del siglo XXI involucra al estudiante metaliterario, refleja cambios sísmicos en los deberes y funciones de los bibliotecarios docentes, requiere nuevas asociaciones con el profesorado y los diseñadores de instrucción, y hace hincapié en las prácticas de evaluación continua. Envisioning the Framework puede ayudarte a utilizar símbolos y elementos visuales para una comprensión más profunda del Marco, para mapear el Marco con los objetivos de enseñanza y aprendizaje, y para contar una historia coherente a los estudiantes presentando los marcos y el Marco