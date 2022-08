Comprender la accesibilidad a los documentos

Strategies, Digital Education, y The Chang School. Understanding Document Accessibility. The Chang School, Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University), 2020.

Con gran parte del mundo digitalizado, aprender a crear documentos accesibles para todos se está convirtiendo en una habilidad necesaria. Dirigido a un público general, este recurso gratuito revisa una amplia gama de aplicaciones de creación de documentos, incluidas las herramientas que contienen para crear documentos accesibles, y las pone a prueba para asegurarse de que no contienen posibles barreras. Aprenda a crear documentos accesibles con procesador de textos, hojas de cálculo, diapositivas de presentaciones y documentos PDF, entre otros, para que sean accesibles a todo el mundo.