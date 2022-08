Estudio sobre la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales y su posible impacto en la investigación

Lundqvist, B., Study on the Digital Services Act and Digital Markets Act and their possible impact on research, Publications Office of the European Union, 2022,

El estudio ofrece un análisis del posible impacto de la propuesta de la ley Digital Services Act y de la propuesta de ley Digital Markets Act en las operaciones de los investigadores y de las partes interesadas en la investigación y ofrece recomendaciones sobre cómo hacer que los instrumentos legislativos y su aplicación se adapten mejor a los investigadores.