Redes de banda ancha del futuro

«Broadband networks of the future». Paris: OECD Digital Economy Papers, No. 327, OECD Publishing, 2022

El futuro es digital y lo permiten las redes de banda ancha de alta calidad e interconectadas a nivel mundial. Sin embargo, las redes de alta calidad en la OCDE están lejos de ser universales y las aplicaciones en todos los sectores de la economía, desde las fábricas y hospitales inteligentes hasta los vehículos automatizados, están aumentando la demanda global de las redes y exigiendo su evolución. Además, para garantizar que todo el mundo pueda participar en este futuro digital, es necesario que su expansión a precios asequibles a las zonas desatendidas e insuficientemente atendidas continúe a buen ritmo. Este informe explora cómo el aumento de la demanda está dando forma a las redes del futuro e identifica las cuatro principales tendencias tecnológicas que están impulsando esta evolución. A continuación, analiza la medición de la calidad de los servicios de comunicación prestados a través de esas redes para fundamentar la elaboración de políticas. Por último, ofrece una visión general de cómo se están adaptando las políticas y las normativas para apoyar la mejora y la expansión de las redes de banda ancha de alta calidad en toda la OCDE.