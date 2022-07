El espacio como servicio en la biblioteca universitaria: moviéndose hacia lo móvil

Steven Bell Moving to Mobile: Space as a Service in the Academic Library

EDUCASE April 15, 2022

Con la llegada del aprendizaje híbrido el entorno académico que está cambiando, los bibliotecarios deben reimaginar su espacio como un servicio prestado a los estudiantes. ¿Dónde encajan los laboratorios de ordenadores en esta visión de las bibliotecas que dan prioridad a las estrategias «mobile-first»?

El espacio como servicio es un concepto emergente en el campo de la biblioteconomía académica. La esencia de esta nueva visión del espacio físico de la biblioteca como un servicio en sí mismo es que los estudiantes de grado y postgrado quieren aprovechar cada vez más el espacio de la biblioteca para mejorar su experiencia educativa global. En el pasado, la percepción que tenían los bibliotecarios universitarios del espacio del edificio era estática y no dinámica: el espacio era simplemente la suma total de todas las sillas, mesas, salas y equipos que los usuarios del espacio podían ocupar o utilizar. Todas las actividades que ocurrían dentro del edificio de la biblioteca -servicios prestados en los mostradores, compromiso con los estudiantes en las salas de formación y consulta entre los estudiantes y los bibliotecarios- se identificaban como los verdaderos servicios. Sin embargo, con la llegada del aprendizaje híbrido el entorno académico que está cambiando, los bibliotecarios deben reimaginar su espacio como un servicio prestado a los estudiantes, incluso cuando los propios bibliotecarios pueden tener menos presencia en el espacio. Parte de ese proceso implica cuestionar la viabilidad de cada espacio existente y si encaja en el nuevo paradigma del espacio como servicio.

El informe 2021 OCLC report New Model Library: Pandemic Effects and Library Directions, presenta las perspectivas de un conjunto de directores de bibliotecas de todo el mundo. El informe concluye que los cambios actuales de la pandemia están conduciendo a prácticas bibliotecarias, en conjunto, que presentan una transformación hacia un «Nuevo Modelo de Biblioteca». Una cualidad de este nuevo modelo es la forma en que los usuarios de la biblioteca perciben los espacios físicos. Según este informe «La pandemia reafirmó el valor de los espacios físicos de las bibliotecas, ya que los responsables de las mismas se vieron presionados para permanecer abiertas, reabrir y reducir las restricciones de los edificios. . . . Los cierres de edificios pusieron de manifiesto la importancia de tratar los espacios de las bibliotecas como un servicio que apoya a las personas que se reúnen para utilizar la biblioteca con diferentes fines». El estudio recomienda que para mejorar la experiencia de compromiso del usuario de la biblioteca, los bibliotecarios deben «tratar el espacio de la biblioteca como un servicio… [como] una parte única del valor de la biblioteca». Reevaluar las políticas de uso y el diseño de los espacios de la biblioteca para animar a la comunidad a reunirse de diferentes maneras para diferentes propósitos».

Los bibliotecarios que quieran buscar el espacio como servicio en esta transformación hacia el Nuevo Modelo de Biblioteca deberían preguntarse dónde encajan los laboratorios de informática de sobremesa en esta visión. ¿Deben formar parte de este viaje post-pandémico, o es el momento de abandonarlos? Una encuesta realizada por Ask Your Target Market, una empresa independiente de investigación en línea, recogió la opinión de 500 estudiantes de todo Estados Unidos durante un período de dos semanas en octubre de 2020. El objetivo de la encuesta era conocer las experiencias de los estudiantes con el espacio de las bibliotecas universitarias. Según los resultados, el 37,8 por ciento de los encuestados identificó el «laboratorio de informática» como una de sus razones para pasar tiempo en la biblioteca. Con un 58,6%, la razón principal para pasar tiempo en la biblioteca era «un espacio de estudio tranquilo». A medida que los estudiantes se vuelven más dependientes de sus propios dispositivos informáticos móviles, imaginemos una encuesta similar realizada dentro de dos o tres años. Probablemente revelaría que aún menos estudiantes necesitan un ordenador de sobremesa en la biblioteca para realizar sus tareas académicas.

¿Qué sabemos sobre los motivos por los que los estudiantes siguen acudiendo a los laboratorios informáticos de las bibliotecas? ¿Utilizan los ordenadores de sobremesa para la investigación académica y el aprendizaje, o simplemente utilizan los ordenadores de sobremesa para actividades como la comprobación del correo electrónico, el envío de trabajos a las impresoras y la visualización de sitios web de entretenimiento entre las clases? Si este es el caso, los bibliotecarios deberían preguntarse qué valor añaden los laboratorios de ordenadores de sobremesa a nuestro espacio como servicio, si es que lo hacen. A la hora de imaginar las bibliotecas del futuro, los planificadores deberían preguntarse si tiene sentido asignar espacio a los laboratorios de informática, o si es necesario ofrecer ordenadores de sobremesa.

La movilidad en la biblioteca después de los ordenadores de sobremesa

Uno de los pilares de la visión mobile-first de la Biblioteca Charles fue la disponibilidad de quioscos de venta de portátiles y baterías. Aunque los datos informáticos de los estudiantes, junto con lo que observamos en el día a día, nos informaron de que más del 90% de los estudiantes poseían dispositivos portátiles, percibiendo que en ocasiones los estudiantes necesitarían un ordenador suministrado por la biblioteca. Además, los propietarios de portátiles, por diversas razones, prefieren dejar su dispositivo en casa. El sistema introdujo dos innovaciones en el programa tradicional de préstamo de portátiles de la biblioteca. En primer lugar, los quioscos de portátiles de la biblioteca se concibieron como una parte de un sistema de uso compartido de portátiles en todo el campus. Al igual que los programas urbanos de bicicletas compartidas, los estudiantes toman prestado un portátil en los quioscos repartidos por el campus y lo devuelven allí o en cualquier otro quiosco convenientemente situado. En segundo lugar, se trabajó con el proveedor de quioscos para crear una versión inalámbrica de sus equipos. Esto permitiría una fácil reubicación de los quioscos cuando fuera necesario. Aunque los quioscos pueden configurarse para ofrecer tanto ordenadores portátiles como sistemas de recarga de energía, se optó por quioscos dedicados a los ordenadores portátiles o a cargadores de energía. Los recargadores permiten alimentar a varios dispositivos y aceptan un enchufe de tres clavijas y una variedad de conectores para teléfonos inteligentes.

Las bibliotecas llevan mucho tiempo ofreciendo el préstamo de ordenadores portátiles, normalmente gestionado a través de sus unidades de circulación y reserva. El equipo se gestiona igual que los libros en circulación. Aunque la inversión inicial en quioscos de préstamo es considerable, también lo es el tiempo del personal dedicado a gestionar los programas de préstamo de portátiles. Considera el valor de la compensación y el ahorro potencial a largo plazo al cambiar el préstamo de portátiles a un proceso automatizado de autoservicio que proporciona una mejor experiencia a los estudiantes.

Las bibliotecas universitarias que se diseñan y construyen, o se renuevan, hoy en día deben concebirse como espacios para algo más que los que utilizarán las bibliotecas en el presente. El diseño debe servir a todos los que habiten los edificios en el futuro. El laboratorio de ordenadores de sobremesa no es más que una tecnología heredada que era un componente esencial de las bibliotecas universitarias en los albores de la era de la informática personal. Aunque los ordenadores de sobremesa no son una tecnología obsoleta, los dispositivos móviles son simplemente la tecnología preferida en el campus hoy en día.

Mañana, es muy probable que alguna otra tecnología nueva erosione el valor de la tecnología actual. La lección aprendida de la experiencia de la Biblioteca Charles es que en la enseñanza superior necesitamos la voluntad de romper el molde y probar nuevas formas de apoyar el éxito académico de los estudiantes, incluso si sabemos que las expectativas de algunos miembros de la comunidad no se verán satisfechas. Esto es especialmente cierto cuando debemos tender el puente entre las tecnologías que utilizamos hoy y que sabemos que quedarán obsoletas y las tecnologías que apenas podemos imaginar que tendremos mañana. Trabajar en condiciones de incertidumbre tecnológica se ha convertido en nuestro modo de funcionamiento de facto en la enseñanza superior. Para acertar, debemos diseñar la infraestructura tecnológica de cualquier edificio nuevo con la máxima flexibilidad. Sólo entonces nuestras bibliotecas universitarias serán tan útiles para sus futuros propietarios y habitantes como lo son para nosotros ahora.