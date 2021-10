Un nuevo modelo de biblioteca: efectos de la pandemia y tendencias de la biblioteca

Lynn Silipigni Connaway, Ixchel M. Faniel, Brittany Brannon, .. et al. “New Model Library: Pandemic Effects and Library Directions”. OCLC, 2021

La pandemia de COVID-19 afectó a bibliotecas de todo tipo en todo el mundo, lo que exigió que los líderes de las bibliotecas respondieran a las necesidades institucionales y de la comunidad que cambiaban rápidamente. OCLC Research entrevistó a 29 líderes bibliotecarios de 11 países para captar sus experiencias durante la pandemia y comprender lo que prevén para sus bibliotecas en el futuro. Se describen estas transformaciones -cómo los líderes se adaptaron estratégicamente para satisfacer las necesidades y expectativas en evolución- como movimientos hacia un nuevo modelo de biblioteca.

Con un prólogo de Janice Welburn, este informe de alto nivel sintetiza los resultados y las recomendaciones en el contexto de las experiencias de trabajo, las experiencias de las colecciones y las experiencias de compromiso. Y dentro de cada uno de estos contextos, identifica las transformaciones del Nuevo Modelo de Biblioteca que se producen debido a cuatro áreas de impacto:

Flexibilidad

Colaboración

Virtualización

Espacio

El marco resultante puede ayudar a encontrar un espacio común con otros colegas y a identificar nuevas ideas y direcciones para la planificación estratégica. Se desea que esta informe resulte útil para compartir las propias experiencias e ideas en favor de un nuevo modelo de biblioteca.