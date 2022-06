Las bibliotecas de Canadá se ven afectadas por una oleada de odio y amenazas, por los grupos de derechas que protestan contra los eventos de drags para todas las edades

Libraries in Canada hit by wave of hate, threats, as right-wing groups protest all-age drag events. Jonathan Montpetit · CBC News · Posted: Jun 27, 2022 4:00 AM ET | Last Updated: June 27

Durante el mes del Orgullo, los eventos de drags para familias de todo Canadá, muchos de ellos organizados por bibliotecas municipales, han sido objeto de una avalancha de comentarios de odio y amenazas, lo que ha provocado múltiples investigaciones policiales y una renovada preocupación por la seguridad de la comunidad LGBTQ.

Más de media docena de bibliotecas y artistas drag, desde Saint John hasta Victoria, informaron de que habían sido amenazados por Internet y por teléfono con insultos homófobos y, en algunos casos, con amenazas de violencia.

Los eventos de la Hora del Cuento Drag son populares en muchas bibliotecas del país, y suelen contar con un artista drag que lee libros infantiles sobre la inclusión. A menudo se celebran en colaboración con asociaciones locales de LGBTQ y en el pasado sólo han causado una pequeña controversia.

Pero en medio del aumento de la retórica y las políticas anti-LGBTQ en Estados Unidos, y de un movimiento conservador en Canadá cada vez más influenciado por la política de derechas al sur de la frontera, los eventos drag para todas las edades se han convertido en focos de ira.

La ciudad de Dorval, un suburbio de Montreal, recibió una oleada de quejas a principios de junio en cuanto anunció que su biblioteca iba a organizar una hora de cuentos con la conocida artista local Barbada.

En los comentarios, el personal de la biblioteca fue, entre otras cosas, acusado de apoyar a los pedófilos y amenazado con demandas. Sus datos personales también circularon por Internet.

A mediados de junio se canceló un espectáculo de drags para todas las edades en Victoria, después de que el café que iba a acogerlo recibiera una serie de llamadas telefónicas amenazantes. Las bibliotecas de Pembroke (Ontario), Pickering (Ontario), Orillia (Ontario), Whitby (Ontario) y Calgary también confirmaron haber recibido un gran volumen de comentarios negativos por haber organizado sus propios eventos de la Hora del Cuento Drag este mes.

La oleada de odio parece tener diversas fuentes. En Saint John, por ejemplo, los antiguos y aspirantes candidatos del Partido Popular de Canadá fueron algunos de los que difundieron imágenes engañosas en sus cuentas de redes sociales para sugerir que un evento de la hora del cuento en una biblioteca local a principios de este mes no era apropiado para la edad. Una de las imágenes pertenecía a un espectáculo de burlesque de 2019 en Estados Unidos y la otra a una actuación de drags para adultos en abril.

La biblioteca pública de Pickering (Ontario) dijo que había recibido una oleada de comentarios homófobos y transfóbicos, tanto por teléfono como por Internet, tras un artículo y un reportaje de vídeo de True North, un medio de comunicación de derechas fundado por Candice Malcolm.

En la página de Facebook de True North, las publicaciones sobre el evento recibieron más de una docena de comentarios homófobos, muchos de los cuales acusaban a los artistas drag de pedofilia.