Palabras y música, poemas recitados por Marlene Quinde Cordero. Viviendo en la era pop 2022/06/24

Palabras y música, poemas recitados por Marlene Quinde Cordero

Hemos escuchado:

01. ALFONSINA STORNI Jhon & Vangelis – Forever – recita Marlene

02. BENEDETTI Te quiero – Abdullah Ibrahim – Eleventh Hour . Marlene

03. FEDERICO SILVA. No estás Marlene

04. FERREIRA Dame tu mano – ferreira – Dersu (A Slight Return) – marlene

05. GIOCONDA BELLI – Yo la que te quiere Sugar Cubes The Anchor Song MARLENE

06. NERUDA – Otis Redding – Try a Little Tenderness – MARLENE (1)

07. MARLENE Recita a Cortazar Como se quiere a un gato

08. GIOCONDA BELLI. Y dios me hizo mujer. Cold Fire Paolo Lutti. Recita Marlene

09. BENEDETTI – Táctica y estrategia

10. GIOCONDA BELLI – Marlene – Stevie Wonder – Send One Your Love

11. ALFONSINA STORNI. Nos hemos de encontrar Marlene

12. ANTIGUO POEMA EGIPCIO (Anónimo) Marcus Viana Maktub I