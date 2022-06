Valores profesionales fundamentales para los bibliotecarios encargados de los servicios para adolescentes

Core Professional Values for the Teen Services Profession. Young Adult Library Services Association (YALSA), 2015

Texto completo

Este documento incluye nueve valores fundamentales que definen la profesionalidad de quienes trabajan para y con los adolescentes a través de las bibliotecas. Además, proporciona ejemplos de indicadores de muestra para las prácticas que se corresponden con cada valor. Entre los usuarios potenciales de esta herramienta se encuentran los gestores de bibliotecas, el personal de las bibliotecas de servicios para adolescentes y el profesorado de las escuelas de postgrado de biblioteconomía y ciencias de la información.

La herramienta no pretende proporcionar una medida de las habilidades y conocimientos que una persona debe tener para tener éxito en los servicios para adolescentes; más bien, los valores profesionales se consideran principios subyacentes fundamentales que guían las decisiones, acciones y comportamientos del personal de la biblioteca que trabaja con y para los adolescentes. Los Valores Profesionales Fundamentales complementan Core Professional Values for the Teen Services Profession: el código esboza una amplia norma moral para las personas que trabajan en las bibliotecas, mientras que los valores de YALSA proporcionan un contexto adicional para aquellos que trabajan para y con los adolescentes.