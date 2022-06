Aprendizaje de la alfabetización cultural mediante prácticas creativas en la escuela: enfoques culturales y multimodales para la creación de significados

Lähdesmäki, Tuuli, et al. Learning Cultural Literacy through Creative Practices in Schools: Cultural and Multimodal Approaches to Meaning-Making. Springer Nature, 2022.

Texto completo

Este libro de acceso abierto analiza cómo se puede enseñar y aprender la alfabetización cultural a través de prácticas creativas. Aborda la alfabetización cultural como un proceso social dialógico basado en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos a través de una interacción enfática, tolerante e inclusiva. El libro se centra en la creación de significados en los artefactos visuales y multimodales de niños y jóvenes creados por estudiantes de entre 5 y 15 años como resultado del Programa de Aprendizaje de Alfabetización Cultural aplicado en escuelas de Chipre, Alemania, Israel, Lituania, España, Portugal y el Reino Unido. Las lecciones del programa abordan diferentes temas sociales y culturales, que van desde los propios apegos culturales hasta la pertenencia a una comunidad y la participación más amplia en la sociedad. Los artefactos se exploran mediante un análisis de contenido basado en datos y una interpretación autorreflexiva y colaborativa, y se discuten mediante la multimodalidad y un enfoque sociocultural de la expresión visual de los niños. Este volumen interdisciplinario se basa en los estudios culturales, los estudios de comunicación, la educación artística y las ciencias de la educación.