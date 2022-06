Un lugar propio : crear espacios donde los adolescentes puedan prosperar

Velásques, J. A Place of Their Own: Creating spaces where teens can thrive. American Libraries, 2022

Ver noticia completa

Cultivar un espacio en la biblioteca que los adolescentes puedan activar y enviar una fuerte señal de que son valorados y bienvenidos a la biblioteca. Cuando van a la biblioteca los adolescentes (definidos aquí como los que tienen entre 13 y 18 años) están vigilados porque se espera que causen problemas. Generalmente, tienen expectativas de comportamiento diferentes a las de otros usuarios: un grupo de niños pequeños o de personas mayores será recibido con sonrisas y asentimientos, pero un grupo de adolescentes probablemente observado con cierto recelo.

Los bibliotecarios de servicios para adolescentes saben que es importante proporcionarles un espacio dedicado en la biblioteca. Como sus defensores, los bibliotecarios de servicios para adolescentes deben ser capaces de explicar por qué es importante un espacio dedicado a los adolescentes, defender el espacio para adolescentes ante los directores, los compañeros de trabajo y los miembros de la comunidad y expresar cómo el espacio es un vínculo con los servicios eficaces y eficientes, la programación y la igualdad de servicios en general.

El diseño de espacios para adolescentes no consiste en mesas, sillas y asientos modernos, sino en la intención y la utilidad. Como no existen las mejores prácticas, los profesionales deben confiar en las convenciones. Si no hay una visión clara del espacio más allá del almacenamiento de la literatura de ficción juvenil o de los laboratorios de equipamiento sin contexto, el resultado puede ser un espacio de biblioteca para adolescentes que no sea lo suficientemente acogedor o que desaliente el compromiso, la participación de los adolescentes.

Las directrices de la Young Adult Library Services Association (YALSA) sobre el espacio para adolescentes sugieren que se incluya a los adolescentes en la planificación y se les otorgue un papel decisivo en el desarrollo de su espacio. La participación activa de los adolescentes garantiza que se tengan en cuenta sus necesidades e intereses cambiantes y que desempeñen un papel fundamental a la hora de atraer a sus compañeros a la biblioteca.

Los adolescentes que participan con entusiasmo en la planificación y la toma de decisiones tienen más probabilidades de desarrollar un sentimiento de propiedad de la biblioteca que mejorará la calidad de su experiencia.

Las directrices de YALSA para el desarrollo de espacios bibliotecarios para adolescentes sugieren que las bibliotecas deberían

Crear un espacio que satisfaga las necesidades de los adolescentes de la comunidad pidiendo a los adolescentes que desempeñen un papel en el proceso de planificación

Solicitar la opinión de los adolescentes en el diseño del espacio y su uso para permitirles desarrollar un sentido de propiedad

Solicitar la opinión de los adolescentes en el desarrollo de las políticas para garantizar que el espacio sea representativo de las necesidades de los adolescentes

Proporcionar un espacio participativo para los adolescentes les ofrece un lugar tangible para empezar a apropiarse de la biblioteca -los adolescentes pueden plantar sus banderas y marcar el territorio dentro del espacio público- y personalizarlo de una manera que es diferente de otras experiencias y oportunidades de lugares públicos y que es exclusivamente suya. En última instancia, permite a los adolescentes alcanzar una concepción más empoderada de la ciudadanía.