Estudio sobre las condiciones contractuales modelo y el control de la equidad de intercambio de datos y sobre los derechos de acceso a los datos

Uno de los objetivos centrales de la Estrategia Europea de Datos es garantizar que se pueda acceder a los datos digitales y utilizarlos en condiciones justas. El acceso y uso de los datos es cada vez más una condición previa para hacer negocios. Este Estudio se centra en dos contextos en los que se produce ese problema. En primer lugar, el Estudio examina en qué medida los datos se comparten ya de forma justa en un contexto B2B.

En segundo lugar, examina las prácticas contractuales actuales en el mercado de la nube. En lo que respecta a la puesta en común de datos, el estudio contribuye a la evaluación de impacto de la proyectada Ley de Datos. Sobre la base de los datos disponibles, se prefiere una política que incluya cláusulas contractuales modelo, pruebas de equidad para los acuerdos no negociados y una regulación de las modalidades. En cuanto a la computación en nube, el estudio examina dónde pueden surgir los problemas de equidad contractual y cómo pueden resolverse.

El Estudio concluye que los acuerdos de computación en nube son frecuentemente considerados injustos por los clientes de la nube. Basándose en el análisis de este Estudio, tanto las cláusulas contractuales estándar como una prueba de equidad podrían ser eficaces para mitigar el problema de la equidad. Reducir la prevalencia de los problemas relacionados con los contratos al 10% implicaría un ahorro económico de unos 1.200 millones de euros.