Un espacio europeo de datos como un auténtico mercado único de datos abiertos para el intercambio de datos

Corcho, O., Simperl, E., data.europa.eu and the European common data spaces : a report on challenges and opportunities, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022

Los espacios de datos son fundamentales para la estrategia europea de datos. La estrategia prevé «un espacio europeo de datos como un auténtico mercado único de datos en el que los datos personales y no personales, incluidos los datos empresariales sensibles, estén seguros y las empresas tengan fácil acceso a datos industriales de alta calidad, impulsando el crecimiento y creando valor».

Este informe explora los desarrollos e iniciativas existentes y emergentes en torno al intercambio de datos mediante espacios de datos (de la Asociación Internacional de Espacios de Datos, Gaia-X y Open DEI). Nuestro objetivo es doble: identificar a los titulares de datos abiertos que participan en la implementación de espacios de datos en curso y reflexionar sobre el papel que los portales de datos abiertos (con especial atención a data.europa.eu) podrían desempeñar en esta implementación.