Estudio sobre la calidad en la digitalización 3D del patrimonio cultural tangible: parámetros de mapeo, formatos, normas, puntos de referencia, metodologías y directrices

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Study on quality in 3D digitisation of tangible cultural heritage : mapping parameters, formats, standards, benchmarks, methodologies, and guidelines : executive summary, 2022

Este estudio fue encargado por la Comisión para contribuir al avance de la digitalización en 3D en toda Europa y apoyar así los objetivos de la Recomendación sobre un espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural (C(2021) 7953 final), adoptada el 10 de noviembre de 2021. La Recomendación anima a los Estados miembros a establecer estrategias digitales para el patrimonio cultural, que fijan objetivos claros de digitalización y preservación digital con el fin de lograr una mayor calidad mediante el uso de tecnologías avanzadas, especialmente el 3D.

El objetivo del estudio es trazar los parámetros, formatos, normas, puntos de referencia, metodologías y directrices relativas a la digitalización en 3D del patrimonio cultural material. El objetivo general es mejorar la calidad de los proyectos de digitalización en 3D permitiendo a los profesionales del patrimonio cultural, las instituciones, los desarrolladores de contenidos, las partes interesadas y los académicos definir y producir normas de digitalización de alta calidad para el patrimonio cultural tangible.

Este estudio único identifica los parámetros clave del proceso de digitalización, estima la complejidad relativa y su relación con la tecnología, su impacto en la calidad y sus diversos factores. También identifica las normas y formatos utilizados para la digitalización en 3D, incluidos los tipos de datos, los formatos de datos y los esquemas de metadatos para las estructuras en 3D. Por último, el estudio prevé las posibles repercusiones de los futuros avances tecnológicos en la digitalización 3D.