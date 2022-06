Maya Retamar, María Guadalupe de la, et al. Manual práctico para la elaboración del Trabajo Fin de Grado (grados en educación). Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2021

Texto completo

La elaboración y defensa del Trabajo Fin de Grado (TFG) representa el último paso y requisito para la obtención del título universitario cursado. Pero más allá de constituir una obligación, supone la ocasión de reflejar en un documento escrito los aprendizajes alcanzados y las competencias desarrolladas a lo largo de los cuatro cursos que han precedido su elaboración. Este trabajo, que constituye un reto a nivel académico, puede representar también, a nivel personal, una tarea repleta de dudas, miedos y tensiones. Por este motivo, un grupo de docentes de los Grados en Educación Primaria e Infantil pertenecientes al Grupo de Innovación Educación PLUS, hemos elaborado este «Manual práctico para la elaboración del Trabajo Fin de Grado», de modo que el alumnado de esos grados cuente con un documento que le oriente y guíe en este desafiante proceso. El objetivo no es otro que el de allanar el camino conducente a la obtención del título, facilitando la elaboración del Trabajo Fin de Grado y exponiendo cuestiones clave para su desarrollo. De este modo, el estudiante no se detendrá ante el primer obstáculo que se presente pues dispone de herramientas para poder sortear esas dificultades. El presente documento sigue lo establecido en la normativa aprobada para la realización del TFG por la Universidad de Extremadura y por el Centro en el que este TFG debe desarrollarse y presentarse, la Facultad de Educación, haciendo referencia a la manera en que dicha normativa establece su desarrollo y evaluación. Asimismo, presenta la finalidad del TFG, las diferentes partes en que se estructura y las posibles modalidades por las que se puede optar. Propone, igualmente, pistas para su elaboración y defensa y facilita recursos que pueden ayudar y orientar al alumnado que enfrenta la realización de este trabajo.