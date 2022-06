Becerra Traver, María Teresa, y Silane Maria Gomes Borges. Educación y museos. Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2022.

Texto completo

Presentamos con esta publicación la edición traducida al español del libro electrónico “Educação e Museus”, publicado por el Servicio de Publicaciones en 2021 (Repositorio Institucional Dehesa http://hdl.handle.net/10662/12132) El libro titulado «Educación y Museos», organizado por las profesoras doctoras María Teresa Becerra Traver y Silaine Maria Gomes Borges, en una asociación internacional entre Brasil y España, editado por la Universidad de Extremadura y en colaboración con investigadores de la Universidad Federal de Sergipe, aporta una contribución única a los estudios interdisciplinarios, que implican acciones de extensión en espacios educativos no formales, en este caso: los museos. Los organizadores proponen una inmersión desde la socialización y democratización del acceso a los museos, tomando como corte la ciudad de São Cristóvão, en el estado de Sergipe, región nordeste de Brasil, siendo la 4ª ciudad más antigua del país. El libro aporta reflexiones que convergen al museo como espacio de educación no formal de la enseñanza y de integración entre la universidad y la sociedad. A partir de un encuentro titulado «Acciones Didácticas en el Museo», fruto de un proyecto más amplio: «Educación para la Concienciación», coordinado por la Profesora Doctora Silaine Maria Gomes Borges, el evento se realizó en 2018 y discutió temas, como: Acciones Educativas, metodologías activas en la Educación Básica, Artes Plásticas, Proyectos Sociales, Espacios y Memorias y equipamientos turísticos, Patrimonio Cultural, además de la in (visibilidad) de la Cultura Afro en los Museos, reuniendo a investigadores y representantes de la sociedad civil. La obra reúne ocho capítulos y 12 autores, de Brasil y España, que en conjunto, hacen posible a los lectores una experiencia innovadora. Para las autoras Silaine Maria Gomes Borges y Josevânia Nunes Rabelo: «La experiencia de hacer del museo un lugar para la educación nos parece redundante, después de todo, es un entorno de aprendizaje. Sin embargo, la idea es situarla como mediadora de un proceso de descubrimientos del pasado, el presente y el futuro, haciendo posible una formación abierta a los aspectos culturales pertenecientes a una idea de lo que somos. Por último, invitamos a los lectores a echar un vistazo a los ocho capítulos reunidos en esta obra, y a ir más allá, (re)creando y profundizando reflexiones y, quién sabe, propuestas para un segundo encuentro y una nueva edición de este libro. Necesitamos urgentemente retomar los necesarios hábitos de lectura y pensar en la Educación más allá de los muros de las escuelas.