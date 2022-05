El servicio de comparación de revistas del Plan S ya está abierto para que los editores se registren y depositen los datos de precios y servicios

Plan S Journal Comparison Service is Now Open for Publishers to Register and Deposit Price and Service Data. European Science Foundation, 2022

A partir de ahora, los editores pueden registrarse en el portal de editores del Journal Comparison Service (JCS),. Tras firmar un acuerdo de servicio, los editores pueden compartir información, a nivel de revista, destacando los servicios que prestan y los precios que cobran de acuerdo con uno de los marcos de transparencia de precios y servicios aprobados por el Plan S. Estos datos se ponen a disposición de los bibliotecarios a través de un sistema seguro en línea. Algunos ejemplos de datos que se pondrán a disposición a través del servicio incluyen información sobre la frecuencia de publicación, el proceso de revisión por pares, los tiempos desde la presentación hasta la aceptación, la gama de precios de lista para los APC, los precios de suscripción y cómo se asigna el precio sobre un conjunto definido de servicios.

Este nuevo servicio se está desarrollando para ayudar a satisfacer una demanda insatisfecha del mercado en cuanto a la transparencia de los servicios y los precios, y para aplicar los principios del Plan S que exigen una fijación de precios justa y transparente para los servicios de los editores. Los bibliotecarios, los consorcios de bibliotecas y los financiadores que participan en la negociación de acuerdos de acceso abierto con las editoriales podrán registrarse para utilizar el servicio a partir del otoño de 2022.