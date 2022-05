La historia de los bibliobuses: los bibliobuses están aquí, y allí y en todas partes, para quedarse

The history of bookmobiles: bookmobiles are here, and there and everywhere, to stay

Apr 12, 2022

Durante más de 100 años los bibliobuses han prestado servicio en zonas rurales, urbanas, suburbanas y tribales, llevando el acceso a la información y a los recursos de aprendizaje permanente a todas las clases y comunidades.

Cada año, la American Library Association (ALA) patrocina la Semana Nacional de las Bibliotecas y honra a los bibliobuses y a los bibliotecarios que los conducen con su propio día. Este año, las festividades tuvieron lugar el 6 de abril de 2022. La ALA declaró: «Los bibliobuses y los servicios de extensión bibliotecaria son, y siguen siendo, una parte integral y vital de las bibliotecas de todo el país. Durante más de 100 años los bibliobuses han prestado servicio en zonas rurales, urbanas, suburbanas y tribales, llevando el acceso a la información y a los recursos de aprendizaje permanente a todas las clases y comunidades.»

En los años 90, los bibliobuses vivieron otro «apogeo». En 1991, 1.125 bibliobuses recorrían las carreteras de EE.UU. El número fue disminuyendo hasta 2015 con un mínimo de 647 bibliobuses. Según el informe Public Libraries Survey de 2019 del Institute of Museum and Library Services, alrededor del 6% de las bibliotecas públicas operaban «uno o más» bibliobuses, y 671 bibliobuses ofrecían servicios bibliotecarios en todo EE.UU. Con su presencia en aumento, ¿significa esto, como se predijo un «renacimiento»?

Durante décadas, Kentucky ha ocupado sistemáticamente el primer puesto como estado con más bibliotecas móviles. En el oeste de Kentucky, la bibliotecaria Sandra Hennessee, que empezó a conducir el bibliobús en 1995, transporta libros a guarderías, centros de preescolar, residencias asistidas y granjas. El bibliobús de la Biblioteca Pública del Condado de Graves también conecta a los residentes rurales con Internet de alta velocidad. En 2017, Hennessee prestó unos 1600 libros mensuales, lo que supuso casi una cuarta parte de los libros prestados por la biblioteca del condado.

Además de abastecer las estanterías con libros, lo cual es importante en sí mismo, algunos bibliobuses llevan también DVD, juegos, revistas y música. En algunos, se pueden solicitar títulos específicos para su recogida, puntos calientes, tecnología, etc.

En 1859, un carrito llamado Perambulating Library, uno de los primeros bibliobuses de los que se tiene constancia, recorrió las calles de Warrington (Inglaterra). En 1905, los bibliobuses llegaron a Estados Unidos. La primera biblioteca ambulante de la que se tiene constancia apareció en Maryland. Dado que alrededor del 50% del condado de Washington residía en zonas remotas fuera de Hagerstown, la bibliotecaria Mary Lemist Titcomb, decidida a «servir a todo el condado», diseñó el primero: un vagón tirado por dos caballos, Black Beauty y Dandy. Con estantes exteriores, llevaba aproximadamente 200 libros.

En 1912, el condado de Washington recibió su primer bibliobús motorizado. Sharlee Glenn, autora de Library on Wheels: Mary Lemist Titcomb and America’s First Bookmobile, califica los años 60 y 70 como el «apogeo» de los bibliobuses. Entonces, Glenn dice que al menos 2.000 bibliotecas móviles recorrieron los Estados Unidos.

Durante la década de 1960, W. Ralph Eubanks, autor de A Place Like Mississippi: A Journey Through a Real and Imagined Literary Landscape, recuerda que los bibliobuses se detenían en su calle del sur de Misisipi: «A los bibliotecarios no les importaba que estuviera descalzo y que llevara un par de pantalones cortos andrajosos. Lo único que les importaba era que yo quisiera leer, y ayudarme a encontrar algo que me gustara leer». Un verano, Eubanks, a punto de cumplir 11 años, descubrió a William Faulkner en las estanterías. Al pasar las páginas de The Reivers, leyó por primera vez a un autor de Mississippi. Para el joven Eubanks, la lectura de la novela fue el «primer indicio de que alguien de mi lugar del mundo también podía ser escritor».

Al otro lado del estado de Washington, en la década de 1960, Storm Reyes se crió en campos de trabajo para inmigrantes. La niña de 12 años, que aún no tenía un libro, entró escéptica en un bibliobús por primera vez y salió con un brazo lleno de títulos, «los devoró» y volvió dos semanas después. Reyes afirma que, a los 15 años, «había leído sobre gente como yo y no como yo. Había visto lo enorme que era el mundo, y eso me dio el valor para salir». Con el tiempo, Reyes se convirtió en bibliotecaria del condado de Pierce y trabajó allí durante más de 30 años.

Cuando alguien piensa en los bibliobuses, es posible que su mente se dirija a sus formas más populares: pequeños autobuses, camiones y furgonetas, pero las bibliotecas móviles recorren el mundo de diferentes maneras. Cuando Roshan, del proyecto de la Biblioteca Camello, visita aldeas en Pakistán, los niños exclaman: «¡el camello está aquí!». En Suecia, bokbåten, la biblioteca flotante del condado de Estocolmo, transporta unos 3.000 libros y hasta varios bibliotecarios. Creado en 1953, el barco recorre 23 islas diferentes. Desde 1997, Luis Soriano, un antiguo maestro de escuela de La Gloria, recorre el campo colombiano en burros para llevar libros a los estudiantes. Con estanterías de madera sujetas a las monturas de Alfa y Beto, el «Biblioburro» ha pasado de 70 libros a más de 7.000 y de una biblioteca ambulante a casi 20.

Un ejemplo interesante de la evolución de los bibliobuses es el bibliobús digital de OverDrive. Un servicio gratuito disponible para sus bibliotecas y escuelas asociadas en Estados Unidos y Canadá, el bibliobús digital muestra a los lectores de todos los grupos de edad cómo acceder y navegar por las colecciones digitales de su biblioteca.

Actualmente, las bibliotecas no son las únicas que gestionan los bibliobuses. En Crozet, Virginia, Flannery Buchanan dirige Bluebird Bookstop, una librería móvil propiedad de una mujer, desde una encantadora «caravana vintage». En 2015, OlaRonke Akinmowo fundó la Free Black Women’s Library. Móvil pero con sede en Brooklyn, el «proyecto de arte social, instalación interactiva y colección de libros que celebra la brillantez, la diversidad y la imaginación de las escritoras negras» consta de 5.000 libros de mujeres negras.

En caso de que le haya picado el gusanillo del bibliobús y quiera montar el suyo propio, cuesta, según los cálculos de la ABOS, 200.000 dólares. En “How To Start A Bookmobile,” (Cómo montar un bibliobús), Emily Stochl habla con Hilary Atleo, de Iron Dog Books. Inspirada por la popularidad de los camiones de comida, Atleo creó en Vancouver esta librería móvil de propiedad indígena, que vende libros nuevos y de segunda mano, junto con su marido, Cliff.

Sabiendo que todo esto es posible, ahora es posible soñar despierto con un trineo de poesía tirado por unicornios.