Premio a las mejores bibliotecas construidas en 2022

Las bibliotecas son más que centros de aprendizaje: también son ejemplos perdurables de excelencia arquitectónica. Cada año, American Institute of Architects (AIA) se enorgullece de colaborar con la American Library Association/Library Leadership and Management Association para premiar lo mejor de la arquitectura y el diseño de bibliotecas.

American Institute of Architects (AIA) and the American Library Association (ALA conceden a cinco bibliotecas el Premio AIA/ALA de Construcción de Bibliotecas 2022 por su excelencia en el diseño arquitectónico.

Los detalles completos de cada proyecto están disponibles en el sitio web de la AIA.

Los galardonados deben demostrar los logros del diseño, incluyendo el sentido del lugar, el propósito, la ecología, la sostenibilidad ambiental y la historia. Los ganadores del Premio AIA/ALA a la Construcción de Bibliotecas de este año, seleccionados por un jurado de siete personas, ejemplifican estas cualidades.

2022 AIA/ALA Library Building Awards recipients:

Adams Street Library, Brooklyn, New York | Work Architecture Company (WORKac)

Asante Library, Surprise, Arizona | Richärd Kennedy Architects

Cruzen-Murray Library, Caldwell, Idaho | Richärd Kennedy Architects

Indian Creek Library, Olathe, Kansas | Gould Evans

Martin Luther King Jr. Memorial Library, Washington, D.C. | OTJ Architects