La sociedad del selfie : los medios sociales y la crisis de la democracia liberal.

Morelock, Jeremiah, y Felipe Narita. The Society of the Selfie : Social Media and the Crisis of Liberal Democracy. University of Westminster Press, 2021.

Texto completo

Este libro explora cómo Internet está relacionado con la crisis global de la democracia liberal. Hoy en día, la autopromoción está en el centro de muchas relaciones humanas. El selfie no es sólo un gesto de las redes sociales que la gente adora odiar. También es un símbolo de la realidad social en la era de Internet. A través de las redes sociales, la gente tiene nuevas formas de calificarse y juzgarse a sí misma y a los demás, a través de métricas como «me gusta», «compartir», «seguidores» y «amigos».

Hay nuevas ansias de autenticidad, salidas para la agresión verbal y problemas sociales. La cultura de las redes sociales y el neoliberalismo se complementan y amplían mutuamente, alimentando el distanciamiento social. Con el neoliberalismo se agitan las heridas psicosociales y se provoca el autoritarismo. Pero esta nueva socialidad también inspira la resistencia y la movilización política. Ilustrando ideas y tendencias con ejemplos de la actualidad y la cultura popular, el libro esboza y aplica teorías de Debord, Foucault, Fromm, Goffman y Giddens, entre otros. Los temas tratados incluyen la historia global de las tecnologías de la comunicación, la marca personal, los efectos de la cámara de eco, la alienación y el miedo a la anormalidad.

Las tecnologías de la información proporcionan canales de participación pública en los que las ideas extremas llegan más lejos y más rápido que nunca, y las diferencias políticas se amplían y se inflaman. También ofrecen nuevas oportunidades para la protesta y la resistencia.