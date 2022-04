Guía de evaluación para la conservación de datos de investigación

Jonathan Dorey, Grant Hurley, & Beth Knazook. Appraisal Guidance for the Preservation of Research Data. Otaswa. Digital Research Alliuance, 2022

La evaluación y la selección son actividades clave necesarias para la gestión responsable de los datos de investigación. No todos los datos tienen valor para la investigación a largo plazo, y el creciente volumen de datos producidos y publicados para satisfacer necesidades a corto y medio plazo supone una carga tanto para los repositorios que almacenan y mantienen el acceso a los recursos como para los investigadores que buscan datos de calidad. Las prácticas de valoración de los repositorios, que a menudo se llevan a cabo como parte del proceso de curación en el momento del depósito para optimizar los datos para su intercambio y reutilización, deben abordar mejor la sostenibilidad a largo plazo de las prácticas de datos FAIR. Esta guía ha sido diseñada para ser utilizada junto con las políticas de adquisición, desarrollo de la colección, preservación y retirada del repositorio y otros documentos de estrategia institucional de alto nivel para ayudar a los conservadores a trabajar con los investigadores y los especialistas en preservación para evaluar los datos de investigación para su preservación a largo plazo.