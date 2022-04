Declaración firmada por 10 organizaciones “Sobre la exención de los repositorios, archivos digitales y bibliotecas educativos y científicos sin fines de lucro de la Ley de servicios digitales”

On The Exemption Of Not-For-Profit Educational And Scientific Repositories, Digital Archives, And Libraries From The Digital Services Act

Declaración

Algunos repositorios científicos y educativos, archivos digitales y bibliotecas sin fines de lucro permiten la carga de contenido por parte de estudiantes, investigadores y terceros. Esto hace que sea probable que entren en el ámbito de aplicación de la versión actual de la Ley de Servicios Digitales, a pesar de que está dirigida a plataformas comerciales. Como resultado, las infraestructuras digitales educativas y científicas sin fines de lucro incurrirán en costos administrativos y financieros adicionales.

Una decena de organizaciones que representan a universidades, organizaciones de investigación, organizaciones de financiación de la investigación, bibliotecas de investigación y repositorios en Europa piden la exclusión de los repositorios, archivos digitales y bibliotecas sin fines de lucro de las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales.