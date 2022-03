Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías : informe general de actividades : 2017-2021,

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Group on Ethics in science and new technologies : general activity report : 2017-2021, Publications Office, 2021

Este informe describe las principales actividades del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías (GEE) en el curso de su mandato 2017-2021, el contexto de la creciente demanda de asesoramiento ético con visión de futuro, la variedad de dominios y partes interesadas que participan en el desarrollo de estos marcos éticos, así como un conjunto de perspectivas de futuro. El GEE es un organismo independiente designado por el Presidente de la Comisión Europea para asesorar sobre todos los aspectos de las políticas y la legislación de la Comisión en los que las dimensiones ética, social y de derechos fundamentales se cruzan con el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías.