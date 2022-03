Facilitar la ciencia abierta y la participación de la sociedad en la investigación

Enabling open science and societal engagement in research. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021

Texto completo

Este informe presenta las ideas y recomendaciones de un taller celebrado el 1 de julio de 2021 al que asistieron los beneficiarios de la cartera de proyectos de cambio institucional de Science with and for Society (SwafS) financiados por Horizonte 2020 y el grupo inicial de Alianzas Universitarias Europeas en el marco de la Iniciativa de Universidades Europeas que recibieron financiación del programa SwafS. Los participantes debatieron cómo la ciencia abierta y el compromiso con la sociedad podrían convertirse en la norma en las organizaciones que realizan investigación en todo el Espacio Europeo de Investigación, con especial atención a las universidades.