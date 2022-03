Consortium for Academic Research and Ethics (CARE) New Delhi: University Grants Commission, 2019

Texto completo

El Mandato de Calidad de la UGC destaca la importancia de promover la investigación de calidad por parte del profesorado y de crear nuevos conocimientos. La credibilidad de las publicaciones de investigación es extremadamente importante. Las publicaciones de alta calidad en revistas reputadas contribuyen a alcanzar un mayor rango mundial y a la mejora general de la calidad de la educación.