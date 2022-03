Tree of Codes: el libro de troquelado de Jonathan Safran Foer

Tree of Codes by Jonathan Safran Foer – review

Michel Faber considers Jonathan Safran Foer’s cut-up of Bruno Schulz

Michel Faber

Saturday 18 December 2018

Ver noticia

El libro favorito de Jonathan Safran Foer es «Cinnamon Shops», de Bruno Schulz, retitulado «The Street Of Crocodiles» cuando se tradujo al inglés hace 47 años. «Algunas cosas se aman de forma pasiva», dijo Foer a Vanity Fair, «otras se aman de forma activa. En este caso, sentí la compulsión de hacer algo con ella». ¿Cómo puede manifestarse este amor activo? ¿Un prólogo para una nueva edición de la obra maestra de Schulz? No, Foer ya lo había hecho, para la reedición de Penguin Classics publicada en 2008 en Estados Unidos (pero lamentablemente no aquí). Entonces, ¿podría Foer hacer algo para que el libro de Schulz vuelva a imprimirse en el Reino Unido? ¿O podría encargar una nueva traducción? (La versión de Celina Wieniewska de 1963 sigue pareciéndome un sueño, pero hace décadas que se murmura sobre su fidelidad). ¿Podría guionizar o financiar una adaptación cinematográfica?

No. Lo que Foer ha hecho es cortar el texto de Schulz en tiras y convertirlo en un libro diferente acreditado a Jonathan Safran Foer. Si se recortan siete letras del título Street of Crocodiles, se obtiene Tree of Codes, y así sucesivamente, hasta llegar a las 134 intrincadas páginas recortadas. Una editorial boutique llamada Visual Editions, que trabaja en colaboración con especialistas en troquelado de los Países Bajos y con un «acabador a mano» de Bélgica, ha producido un artefacto de 25 libras que, si se comparte la estética de Foer, tiene «una calidad escultórica» que es «simplemente hermosa», o que, si se es un lector medio, puede hacer pensar que un fajo de impresos indefensos ha pasado por una máquina trituradora de oficina.

Foer ha querido «crear un libro troquelado por borrado» durante años, y consideró utilizar enciclopedias o sus propias novelas como materia prima antes de decidirse por La calle de los cocodrilos. A pesar de que todas las palabras de Tree of Codes -incluyendo muchas frases y oraciones completas- son de Schulz, Foer insiste en que «este libro es mío». De hecho, argumenta que, en cierto sentido, todo libro que se ha escrito es un recorte de otro, es decir, del diccionario. ¿Les resulta familiar este giro amablemente arrogante y falsamente ingenuo? Los detractores de Foer considerarán este proyecto como un ejemplo más de su característica mezcla de capricho y arrogancia, la misma inconsciencia deslumbrada por los artificios que dio origen a su fábula sobre el 11 de septiembre, Extremely Loud and Incredibly Close.

Sin embargo, puede resultar un movimiento astuto en su carrera. Foer no necesita otro bestseller, pero le vendría bien un empujón a su tambaleante posición crítica. Tree of Codes es un regalo del cielo para los académicos de todo el mundo. ¿Qué postgraduado que salive al ver palabras como «metatextualidad», «intertextualidad» e «hipertextualidad» no podría sentir una hinchazón en la glándula del doctorado? La forma y el contenido están en íntimo diálogo aquí. Este objeto de arte, compuesto sustancialmente por espacios vacíos, es una pieza conceptual imprescindible. Si las masas no pueden identificarse con él, los intelectuales pueden ver más razones para coincidir con el juicio de Vanity Fair de que es «muy, muy cool».Con menos de 3.000 palabras, es una lectura rápida -la mitad de su tiempo se empleará en pasar las páginas con mucho cuidado y en insertar una hoja en blanco detrás de cada una para no distraerse con las capas que hay debajo-, pero es sorprendentemente absorbente. Lo he disfrutado más de lo que esperaba, incluso teniendo en cuenta que me encanta el ciclo de historias de Schulz. Al leer Tree of Codes sin referencia al original, se puede concluir que Foer ha conjurado nuevas y hermosas imágenes en cada página.