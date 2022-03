El «continuo metaverso» que redefine cómo funciona, opera e interactúa el mundo: Vísón tecnológica de Accenture para 2022

Accenture Technology Vision 2022: “Metaverse Continuum” Redefining How the World Works, Operates and Interacts. Accenture, 2022

Un nuevo informe de Accenture (NYSE: ACN) revela que el «Metaverso Continuo», un espectro de mundos, realidades y modelos de negocio mejorados digitalmente, está redefiniendo la forma en que el mundo funciona, opera e interactúa. Según la Visión Tecnológica 2022 de Accenture, «Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business», las empresas se dirigen a toda velocidad hacia un futuro muy diferente del que fueron diseñadas para operar, ya que tecnologías como la realidad extendida, el blockchain, el gemelo digital (o digital twin) y la computación de borde (edge computing), están convergiendo para remodelar las experiencias humanas.

Para ayudar a las organizaciones a aprovechar esta oportunidad, Accenture está lanzando el grupo de negocios Accenture Metaverse Continuum. El nuevo grupo estará dirigido por Paul Daugherty, director ejecutivo del grupo – Tecnología y director de tecnología de Accenture y David Droga, director general y presidente creativo de Accenture Interactive.