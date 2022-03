Perspectivas sobre el futuro de la ciencia abierta

Hessels, L., Koens, L., Diederen, P., Perspectives on the future of open science : effects of global variation in open science practices on the European research system, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2021.

La ciencia abierta propone un cambio sistémico fundamental en la forma de realizar, compartir y evaluar la investigación. Este estudio de prospectiva considera cómo los diferentes niveles y medios de aplicación de la política de ciencia abierta en Estados Unidos y China podrían afectar a las oportunidades europeas de realizar ciencia abierta y tener consecuencias para el sistema científico europeo. A partir de una revisión de los factores que impulsan y obstaculizan la ciencia abierta, explora cuatro escenarios futuros, que varían en términos de relaciones geopolíticas y del mecanismo de coordinación dominante. El informe concluye con sugerencias para que la política científica europea fomente la práctica de la ciencia abierta en diferentes circunstancias futuras.