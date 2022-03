La biblioteca central del condado de Johnson estrenará un autoservicio, makerspace y áreas para que los niños «se desahoguen».

Johnson County’s Central library set to debut drive-thru, areas for kids ‘to burn off some steam’ KCUR | By Bek Shackelford-Nwanganga Published February 20, 2022 at 6:00 AM CST

Johnson County Central Resource Library en Overland Park está lista para reabrir después de estar parcialmente cerrada durante un año, cuando la biblioteca cerró por reformas el pasado mes de febrero.

La zona infantil de la Central se encuentra ahora en una parte diferente de la biblioteca y es más interactiva y abierta. Las grandes ventanas rectangulares se alinean en la pared del fondo, con asientos de color naranja brillante.

El MakerSpace es un departamento de la biblioteca dedicado a las personas que desean una experiencia práctica. Durante las renovaciones, se ha añadido un puñado de equipos nuevos al espacio. Los creadores encontrarán dos nuevas y potentes cortadoras láser Trotec; una nueva y más rápida fresadora CNC que se utiliza para cortar diseños en madera; una sala de fresado CNC (antigua cabina de grabación); impresoras 3D y de resina; y otros equipos. También se podrán adquirir kits Maker para hacer manualidades en casa.

Aunque el equipo del MakerSpace pueda parecer intenso y difícil de usar, es para todos y los miembros del personal pueden ayudar a enseñar a la gente a usar el equipo.